Путин показал скрытый жест, говоря об Украине: что он означает (видео)

Глава Кремля выдал абсурдное заявление, сопроводив его припрятанной агрессией

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Президент России Владимир Путин отметился неоднозначным жестом в прямом эфире. Глава Кремля показал так называемый "скрытый средний палец", говоря об Украине.

Неизвестно, сделал ли это он намеренно, однако момент попал в прямую трансляцию. Это произошло на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, сообщает "Телеграф".

"Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них положение", — именно эти слова произнес Путин, делая странный жест.

Момент с жестом смотреть с 01:00

Владимир Путин во время общения с прессой 25 сентября/Фото: Screenshot

Отметим, Путин постоянно делает странные жесты во время своих публичных выступлений. Иногда он отправлял "секретные сигналы" своей службе безопасности, чтобы убрать высокого парня, который загораживал его, или, чтобы прогнать прессу. Кроме того, глава Кремля несколько раз "зиговал" на камеру.

На видео после

Справка: Скрытый (или завуалированный) средний палец — это жест, при котором человек показывает неприличный жест (средний палец), но делает это неявно, маскируя его под другое действие, чтобы оскорбить оппонента и при этом остаться формально безнаказанным или сделать вид, что "ничего такого не было". Чаще всего такой жест делается намеренно, хотя в быту человек действительно может случайно сложить пальцы неудобным образом, когда просто поправляет часы, волосы и т.п.

Зачем и как его используют?

Иллюзия случайности: Человек может поправлять очки, часы, чесать нос, застегивать пуговицу или просто жестикулировать во время разговора так, чтобы в определенный момент на секунду продемонстрировать средний палец.

Человек может поправлять очки, часы, чесать нос, застегивать пуговицу или просто жестикулировать во время разговора так, чтобы в определенный момент на секунду продемонстрировать средний палец. Скрытая агрессия: Это способ выразить презрение, раздражение или послать собеседника "на три буквы", но так, чтобы в случае претензии можно было отговориться: "Ты всё не так понял, я просто поправлял рукав".

Это способ выразить презрение, раздражение или послать собеседника "на три буквы", но так, чтобы в случае претензии можно было отговориться: "Ты всё не так понял, я просто поправлял рукав". Тонкий троллинг: Часто используется в публичном пространстве, на телевидении или деловых встречах людьми, которые хотят нарушить этикет и задеть оппонента, не переходя в открытый конфликт.

В психологии и языке тела подобные жесты относятся к проявлениям пассивной агрессии, когда истинные эмоции человека расходятся с его внешне вежливым поведением.

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Напомним, президент США Дональд Трамп официально пригласил Путина на саммит G20, который состоится в Майами (США) в декабре 2026 года. В Брюсселе данную новость прокомментировали сдержанно.