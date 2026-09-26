Война меняется: Владислав Бельбас о необходимости привлечения инвестиций в ОПК и стабильных правилах игры

Для развития отечественному ОПК необходимо выйти из изоляции

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Полноценное развитие украинского оборонно-промышленного комплекса невозможно без долгосрочной стратегии и доверия со стороны западных партнеров, которые боятся заходить в страну. В то же время, для стимулирования индустрии государство должно открыть возможности для международного сотрудничества, рассматривая его не просто как способ заработка, а как единственный действенный инструмент для привлечения масштабных мировых инвестиций и технологий, необходимых для победы.

Об этом руководитель компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил в ходе состоявшейся 25 сентября в Киеве дискуссии на профильном форуме "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия". Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг Radio NV и Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности NAUDI.

Владислав Бельбас. Фото Vasyl Churikov

Оценивая текущее состояние рынка, руководитель предприятия отметил как безусловный позитив тот факт, что львиная доля вооружения и военной техники, кроме разве что сложных систем противовоздушной обороны, сейчас закупается государством у внутренних производителей.

Однако для качественного технологического скачка отечественному ОПК жизненно необходимо выйти из изоляции. Западные игроки понимают потенциал нашего рынка и готовы попытаться работать на нем, но зарубежный капитал банально боится заходить в Украину из-за, так сказать, "замкнутости" нашего рынка. Саму эту ситуацию нужно срочно менять, подчеркнул Бельбас во время выступления.

"Капитал, зашедший сюда, он не понимает, как отсюда продавать продукцию. А западные капиталы – это несоразмерные с нашим бюджетом фонды, компании, инвестиционные возможности. И это то, что могло бы принести сюда и технологию и деньги. Мое видение таково на следующий год: это все будет давать развитие технологиям — противобаллистическим, баллистическим, микроэлектронике и так далее. То есть, это наша цель, это, как я считаю, правильно развиваться", — отметил Бельбас.

Владислав Бельбас (в центре). Фото Vasyl Churikov

При этом он подчеркнул, что аргументы о "замкнутом рынке" — не просто его личное мнение, это сигналы, транслируемые американскими и европейскими партнерами.

Глава Украинской бронетехники также отметил, что иностранный бизнес готов инвестировать деньги, но он не понимает, как быть в случае изменения внутренней конъюнктуры и законодательства. В разговоре с журналистом "Телеграфа" на полях Форума он акцентировал, что регулярное изменение правил и эксперименты в сфере закупок не идут на пользу рынку. Следовательно, он призвал государственные органы обеспечить стабильность правил игры, чтобы не ломать производственные процессы, которые только начали запускаться.

"Нам нужно развиваться постепенно, какими-то небольшими шагами, настраивать систему. Нельзя ее постоянно "переворачивать". Пусть система запустится", — отметил он.

Владислав Бельбас. Фото Vasyl Churikov

Генеральный директор "Украинской бронетехники" также откровенно указал на скрытые риски новой модели конкурентных закупок, которая сейчас тестируется в Украине. По его словам, определенная "зацикленность" системы на снижении стоимости лотов может привести к игнорированию реальных потребностей военных на поле боя, которым порой нужна не более дешевая, а более качественная техника.

Что касается проблем выхода на зарубежные рынки, то среди главных Бельбас назвал чрезмерное финансовое обременение для экспортеров, внедренное государством.

"По действующей нормативной базе у нас действует 20-процентный сбор. Ни один иностранный покупатель не готов покупать украинскую бронемашину или дрон с такой большой надбавкой. Как только эти 20 процентов отменят — тогда мы и сможем полноценно экспортировать свою продукцию", — подытожил Владислав Бельбас.