На солнечных батареях на крыше можно заработать: украинец посчитал прибыль (видео)

Солнечные панели размещены на крыше частного дома

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В условиях постоянного поиска альтернативных источников энергии все больше украинских домовладельцев устанавливают домашние солнечные электростанции. Один из владельцев подобной системы поделился своими доходами.

Соответствующий пост мужчина опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, на крыше его частного дома установлены панели общей мощностью 22 кВт.

Итоги генерации и потребления за август 2026 года

Август выдался продуктивным для владельца солнечной станции. Благодаря благоприятным погодным условиям показатели генерации оказались выше, чем в предыдущем месяце (июль выдался дождливым в данном регионе, — Ред.).

Основные показатели августа:

Общая генерация: солнечные панели произвели 1923 кВт·ч энергии.

солнечные панели произвели Личное потребление: на нужды домохозяйства было потрачено 956 кВт·ч.

на нужды домохозяйства было потрачено Излишки в сеть: разница между произведенной и потребленной энергией составила 967 кВт·ч, которые были отправлены в общую энергосистему по "зеленому тарифу".

Доход от продажи электроэнергии

После реализации излишков в сеть и обязательной уплаты всех налогов чистый заработок домовладельца за август 2026 года составил 4566,64 грн. Если бы он не пользовался электричеством, произведенным солнечными панелями, или свел бы его потребление к минимуму, доход бы увеличился почти в 2 раза.

Подобные примеры показывают, что домашняя солнечная электростанция способна не только полностью покрывать собственные энергозатраты домохозяйства, но и приносить стабильный пассивный доход.

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