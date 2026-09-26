В "АТБ" есть секретная дверь: для чего нужна и куда ведет

Такие двери есть в каждом супермаркете

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В магазинах сети "АТБ" часто можно увидеть "секретную" дверь, за которую никогда не пускают покупателей. Некоторые могут подумать, что там размещен сейф, или производственные помещения, но все гораздо прозаичнее.

Об этом рассказала пользовательница под ником solomiya.behen в социальной сети Instagram. По ее словам, увиденное несколько удивило ее.

Женщина попросила свою дочь показать, что "спрятано" за таинственными дверями в супермаркетах "АТБ". Ребенок легко провел "экскурсию".

Открыв массивную железную дверь девочка оказалась в небольшом коридоре. В конце которого заметна еще одна дверь.

Ребенок узнал, что за таинственными дверями

Войдя в них, девочка оказалась в санузле магазина. Там установлен небольшой умывальник и унитаз.

Как в "АТБ" предотвращают кражи

Как рассказал "Телеграфу" сотрудник сети, в магазинах "АТБ" нет металлических рамок на входе для обнаружения опасных предметов и предотвращения краж, как можно увидеть в других супермаркетах. Это обусловлено приоритетом "АТБ" — экономия и скорость обслуживания. Сеть пытается держать низкие цены, а установка и обслуживание рамок увеличило бы затраты.

Кроме того, у "АТБ" другая стратегия предотвращения краж. Вместо рамок сеть делает упор на системы наблюдения на кассах и уязвимых зонах.

В то же время за покупателями не следят через камеры с распознаванием лиц и не передают данные охране, как многие думают. При этом в целом система видеонаблюдения в "АТБ" присутствует, камеры есть по всему залу магазина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему покупатели остаются без обещанных скидок в "АТБ".