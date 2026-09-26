Війна змінюється: Владислав Бельбас про необхідність залучення інвестицій в ОПК та стабільні правила гри

Для розвитку вітчизняному ОПК необхідно вийти з ізоляції

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Повноцінний розвиток українського оборонно-промислового комплексу неможливий без довгострокової стратегії та довіри з боку західних партнерів, які наразі бояться заходити в країну. Водночас для стимулювання індустрії держава має відкрити можливості для міжнародної співпраці, розглядаючи її не просто як спосіб заробітку, а як єдиний дієвий інструмент для залучення масштабних світових інвестицій та технологій, необхідних для перемоги.

Про це керівник компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив під час дискусії на профільному форумі "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", який відбувся 25 вересня в Києві. Організаторами заходу виступили медіахолдинг Radio NV та Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України NAUDI.

Владислав Бельбас. Фото Vasyl Churikov

Оцінюючи поточний стан ринку, керівник підприємства відзначив як безумовний позитив той факт, що левова частка озброєння та військової техніки, окрім хіба що складних систем протиповітряної оборони, зараз закуповується державою у внутрішніх виробників.

Проте для якісного технологічного стрибка вітчизняному ОПК життєво необхідно вийти з ізоляції. Західні гравці розуміють потенціал нашого ринку і готові спробувати працювати на ньому, але закордонний капітал банально боїться заходити в Україну через, так би мовити, "замкнутість" нашого ринку. Саму цю ситуацію потрібно терміново змінювати, наголосив Бельбас під час виступу.

"Капітал, який сюди зайшов, він не розуміє, як звідси продавати продукцію. А західні капітали — це неспівмірні з нашим бюджетом фонди, компанії, інвестиційні можливості. І це те, що могло б принести сюди і технологію, і гроші. Моє бачення таке на наступний рік: це все буде давати розвиток технологіям — протибалістичним, балістичним, мікроелектроніці і так далі. Тобто це наша ціль, це так, як я вважаю правильно розвиватися", — зазначив Бельбас.

Владислав Бельбас (в центрі). Фото Vasyl Churikov

При цьому він підкреслив, що аргументи про "замкнений ринок" — не просто його особиста думка, це сигнали, які транслюють американські та європейські партнери.

Очільник "Української бронетехніки" також зауважив, що іноземний бізнес готовий інвестувати гроші, але він не розуміє, як бути у разі зміни внутрішньої кон'юнктури та законодавства. У розмові з журналістом "Телеграфу" на полях Форуму він акцентував, що регулярна зміна правил та експерименти у сфері закупівель не йдуть на користь ринку. Відтак, він закликав державні органи забезпечити стабільність правил гри, щоб не зламати виробничі процеси, які щойно почали запускатися.

"Нам треба розвиватися поступово, якимись невеликими кроками, налаштовувати систему. Не можна її постійно "перевертати". Нехай система запуститься", — зазначив він.

Владислав Бельбас. Фото Vasyl Churikov

Генеральний директор "Української бронетехніки" також відверто вказав на приховані ризики нової моделі конкурентних закупівель, яка наразі тестується в Україні. За його словами, певна "зацикленість" системи на зниженні вартості лотів може призвести до ігнорування реальних потреб військових на полі бою, яким часом потрібна не дешевша, а якісніша техніка

Що стосується проблем виходу на закордонні ринки, то, серед головних, Бельбас назвав надмірне фінансове обтяження для експортерів, впроваджене державою.

"За чинною нормативною базою у нас діє 20-відсотковий збір. Жоден іноземний покупець не готовий купувати українську бронемашину чи дрон із такою великою надбавкою. Як тільки ці 20 відсотків скасують — тоді ми й зможемо повноцінно експортувати свою продукцію", — підсумував Владислав Бельбас в коментарі виданню.