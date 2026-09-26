Война меняется: Татьяна Чорновол о "пчелках войны" и выживании на фронте за свой счет

Офицер ВСУ рассказала о новых правилах современной войны

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Реальность современных боевых действий четко демонстрирует, что остатки старых подходов окончательно остались в прошлом. Сегодня основной боевой силой на передовой является "дроновая пехота", которая взяла на себя выполнение ключевых задач по удержанию фронта. Впрочем, государственная система обеспечения армии нередко не успевает за бешеными потребностями этой новой технологической войны, вынуждая военных закрывать технические пробелы собственными силами.

Об этом офицер ВСУ, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Татьяна Чорновол заявила на профильном форуме "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия", который состоялся 25 сентября в Киеве. Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг Radio NV и Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины NAUDI.

Татьяна Черновол. Фото: Vasyl Churikov

Татьяна Чорновол убеждена, что характер боевых действий за последние годы претерпел необратимые изменения, из-за чего старые военные практики Первой и Второй мировых войн больше не работают. В частности, кардинально изменилось даже классическое понятие "пехота".

"Я не скажу, что сейчас я являюсь "пилотом FPV". Вот, я была пилотом FPV раньше, в предыдущие годы, когда работала как оператор дрона для обеспечения "Стугны". А сейчас я — обычная пехота. Дроновая, современная пехота… Не элитная, не какая-то там особенно талантливая. Мы — такие себе "рабочие пчелки". Но мы выполняем всю ту боевую работу, которую нужно выполнять для удержания полосы", — отметила Чорновол.

Поскольку "дроновая пехота" способна работать дистанционно и именно экипажи БПЛА сегодня удерживают переднюю полосу обороны в составе обычных батальонов, это требует изменения подходов к роли и классической "автоматной пехоты". Ее задачей должна стать охрана и прикрытие дронщиков, которые выполняют всю рутинную работу на передовой.

Таким образом, Чорновол считает, что жесткая установка командования на сохранение жизней поможет окончательно ликвидировать устаревшую практику отправки бойцов в окопы без прикрытия.

"Все, что для этого нужно — это открыть глаза и увидеть действительность и начать очень жестко, очень капитально беречь людей", — подчеркнула она.

В то же время, считает командир взвода, серьезными препятствиями, которые стоят на пути развития современной украинской армии, по-прежнему являются пробелы в государственном обеспечении войска и бумажная бюрократия. В качестве примера она упомянула ситуацию с противотанковым комплексом "Стугна", командиром которого была длительное время и с помощью которого уничтожила немало вражеских целей. По ее словам, несмотря на то, что ПТРК "Стугна" в целом еще может быть эффективной в определенных случаях, сейчас ее подразделению пришлось полностью отказаться от этого оружия.

Причиной стали устаревшие армейские инструкции. Согласно документам, командование требовало устанавливать ПТРК на передовых позициях — буквально в 5 километрах от врага. Однако из-за большого веса системы и тотальной прозрачности современного поля боя экипаж моментально превращался в легкую мишень для ударных дронов.

"Поэтому, чтобы нас просто не убили, от "Стугны" я отказалась. И мы стали официально подразделением БПЛА", — отметила Чорновол в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" на полях Форума.

Одной из критических проблем, на которые указала Чорновол, является качество электроники и комплектующих, которые Министерство обороны сегодня поставляет в войска. Например, на пятый год войны государство нередко закупает платы инициации для дронов, которые массово оказываются бракованными, или детонаторы, которые просто не срабатывают. Чтобы беспилотники выполняли свою функцию, бойцам приходится выкручиваться самостоятельно — заказывать неофициальные комплектующие или покупать самодельные у мастеров-умельцев.

"Я не могу понять, почему на пятый год войны закупаются, например, платы инициации, которые не взрываются. Или детонаторы — их мы покупаем у одного дядечки, дяди Саши, он их сам делает из электронных спичек. Ну, качество их, конечно… Но это все равно лучше, чем те, которые вообще не взрываются", — добавила Чорновол.

Еще один критический пример, по словам Чорновол, — ситуация с аккумуляторами. Сегодня в войско "из коробки" поставляются штатные батареи, которые позволяют летать на расстояние около 15–20 километров. Однако нынешняя боевая полоса расширилась до 30 километров. Чтобы поражать цели на такой большой дальности, нужны усиленные аккумуляторы, которые государство не предоставляет.

Имея только штатные батареи, дронщики вынуждены подбираться пешком ближе к врагу, каждый раз подвергая себя огромной опасности под обстрелами. Поэтому покупка более мощных аккумуляторов стоимостью 15 тысяч гривен за штуку превратилась для военных в элементарный вопрос выживания, который они вынуждены закрывать самостоятельно или через волонтеров.

"Мы тратим очень много собственных денег именно для того, чтобы выжить. Но тут следующая проблема — эти деньги в последнее время еще и уменьшаются", — подчеркнула Чорновол, отметив, что ее личное денежное обеспечение из-за новой системы выплат за боевые выходы теперь составляет лишь около 60 тысяч гривен в месяц.

Татьяна Черновол. Фото: Vasyl Churikov

Также Чорновол раскритиковала действующую армейскую систему денежного и кадрового поощрения за уничтоженную технику врага — так называемые "еБаллы". По ее мнению, эта система является неэффективной, поскольку создает значительный перекос и не учитывает специфику работы "дроновой пехоты".

Современные операторы преимущественно ведут изнурительные дуэли не против танков или орудий, а против вражеских экипажей БПЛА. Результаты такой работы практически невозможно зафиксировать на видео для отчета — например, когда вражеский экипаж вместе с техникой оказывается под завалами пораженного подвала или блиндажа, из-за чего бойцы остаются без заслуженных наград.

"Я с самого начала против "еБаллов". Можно сказать, что они определенным образом "ломают" военную ситуацию. Ведь, понимаете, "еБаллов" больше получают те, у кого и так все есть. А те, кто выполняет тяжелую, неинтересную работу… Они не имеют права охотиться за "интересными" целями, они должны поражать первую линию окопов, и в результате они почти ничего не получают", — подытожила Татьяна Чорновол.

По мнению командирки, выход из этого технологического и логистического кризиса лежит исключительно в плоскости гибкого управления. Изменение философии использования войск, где технологии выходят на первый план, а прежние боевые уставы адаптируются под прозрачное поле боя, является единственным способом не просто удержать фронт, а сохранить главный ресурс государства — жизнь украинского солдата.