Этот цвет стен больше не в моде: дизайнеры предлагают современные варианты

Новый подход делает пространство визуально теплее

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Холодный серый долгое время считался универсальным для оформления стен в доме. Однако в 2026 году он теряет актуальность, а ему на смену приходят новые оттенки.

Такое мнение выразила дизайнер интерьера Лорен Сааб. Об этом пишет Homes and gardens.

"Долгие годы это был самый популярный выбор для всего, от стен до кухонных шкафов, но многие из этих холодных серых оттенков теперь кажутся плоскими и безликими. Многие домовладельцы выбирали серый цвет, потому что он казался им безопасным вариантом. Недостаток в том, что безопасность часто приводит к стерильному виду", — рассказывает дизайнер.

Какой интерьер в моде в 2026 года. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Серый цвет в декоре был популярен в середине 2000-х. А в 2026 ему на смену пришли насыщенные, глубокие и нейтральные оттенки. Среди них — мягкий грибной цвет и приглушенный серо-коричневый.

Они гораздо лучше сочетаются с материалами, которые сегодня используются в домах, от теплой древесины до натурального камня и нелакированного металла.

Таким образом, сегодня более выигрышно смотрятся уже мягкие, теплые и природные цвета.

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