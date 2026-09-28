Цей колір стін більше не в моді: дизайнери пропонують сучасні варіанти

Новий підхід робить простір візуально теплішим

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Холодний сірий довгий час вважався універсальним для оформлення стін у будинку. Однак у 2026 році він втрачає актуальність, а йому на зміну приходять нові відтінки.

Таку думку висловила дизайнерка інтер’єру Лорен Сааб. Про це пише Homes and gardens.

"Довгі роки це був найпопулярніший вибір для всього, від стін до кухонних шаф, але багато з цих холодних сірих відтінків тепер здаються плоскими і безликими. Багато домовласників обирали сірий колір, тому що він здавався їм безпечним варіантом. Недолік у тому, що безпека часто призводить до стерильного вигляду", — розповідає дизайнер.

Який інтер’єр у моді у 2026 році. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Сірий колір у декорі був популярним у середині 2000-х. А 2026 року йому на зміну прийшли насичені, глибокі та нейтральні відтінки. Серед них — м’який грибний колір та приглушений сіро-коричневий.

Вони набагато краще поєднуються з матеріалами, які сьогодні використовуються в будинках, від теплої деревини до натурального каменю та нелакованого металу.

Таким чином, сьогодні більш виграшно виглядають вже м’які, теплі та природні кольори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ліжка, які всі любили, виходять із моди.