400-килограммовый "покупатель" посетил магазин на Закарпатье: пока дети убегали, он спокойно рассматривал полки

Клиент не повредил ни одного товара

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Покупатели супермаркета в селе Поляна Мукачевского района Закарпатской области стали свидетелями необычного зрелища. На "закупки" в магазин пришел конь.

Необычного посетителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом рассказала администрация магазина в социальной сети Facebook.

Появление такого "покупателя" прямо посреди рабочего дня удивило других посетителей. Животное вело себя так, словно находилось в обычном для себя месте. Оно неторопливо рассматривало полки и никоим образом не реагировала на удивленных покупателей и персонал магазина.

Несмотря на спокойное отношение животного к окружающим, все же некоторые из детей начали убегать от него между полок с товаром. Однако это не спровоцировало животное на какую-либо агрессию. Следует отметить, что взрослые верховые лошади в среднем весят 400 – 600 килограммов.

Покупатели начали снимать коня в супермаркете на телефоны, и он сразу стал звездой сети. История с необычным покупателем вызвала значительный интерес у украинцев.

Некоторые предполагают, что конь мог оторваться от привязи и убежать от хозяина. В итоге животное спокойно покинуло помещение и вышло на улицу, где его забрал владелец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях необычного "пассажира" заметили в "метро" Кривого Рога.