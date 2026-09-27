Когда можно не идти в ТЦК по повестке: назван список уважительных причин
- Автор
-
- Дата публикации
-
Свои обстоятельства обязательно необходимо подтвердить
В украинском законодательстве предусмотрен перечень причин, по которым гражданин может не прибыть в Территориальный центр комплектования в указанную дату и время. Только по ним неявка будет считаться действительно уважительной.
Важно отметить, что обстоятельства, из-за которых гражданин не смог прибыть по повестке, должны быть подтверждены соответствующими документами. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Список причин:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия, а также другие обстоятельства, которые фактически лишили возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- смерть близкого родственника — родителей, мужа или жены, ребенка, родного брата или сестры, деда или бабушки, а также близкого родственника мужа или жены.
При этом, наличие уважительной причины не отменяет повестку и не освобождает от необходимости явиться в ТЦК в другой день. Если человек не может явиться в определенные дату и время, он должен не позднее трех суток с даты и времени, указанных в повестке, сообщить ТЦК и СП о причине неявки.
Далее необходимо прибыть в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли сотрудники ТЦК быть в гражданском, вручая повестку.