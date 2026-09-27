Торопитесь до 29 сентября: популярный товар в "АТБ" отдают вдвое дешевле

На популярное средство для стирки действует большая скидка

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В "АТБ" в конце сентября покупателей уже ждут заметные скидки на товары для дома и продукты. Некоторые популярные позиции можно приобрести почти вдвое дешевле, а одно из акционных предложений особенно привлекает внимание.

Как ранее сообщал "Телеграф", до 29 сентября в "АТБ" действуют скидки на продукты и товары для дома. В акции принимают участие мороженое, шоколад, сладости, бытовая химия и мясные продукты.

Детальнее в материале: "Цены просели до 53%: что на этой неделе можно выгоднее купить у "АТБ".

Речь идет о гель для стирки Savex COLOR/FRESH PREMIUM объемом 1,08 л. Сейчас его продают на 50% дешевле – за 198,60 гривны, хотя обычная цена составляет 398,50 гривны. Таким образом, покупатели могут сэкономить около 200 гривен на одной бутылке.

Впрочем, гель для стирки – не единственный товар, на который в "АТБ" сейчас действуют значительные скидки. Наибольший дисконт в подборке составляет 53%, а среди акционных позиций есть мороженое, шоколад, сладости, бытовая химия и готовые продукты.

В частности, мороженое "Рудь Donut" весом 70 г продается за 17,90 гривны вместо 38,40 гривны — скидка составляет 53%. На 50% подешевели мороженое "Ласунка Гран-При" и Laska Maximuse, а также шоколад Millennium La Creme.

Также покупатели могут сэкономить на конфетах Roshen Yummi Gummi, средства для мытья посуды Fairy, пельменях "Рудь 100%", зубной пасте Colgate Max Fresh Charcoal и пиццы "Легко! Гавайская".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как работники "АТБ" разгружают тяжелые товары.