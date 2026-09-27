400-кілограмовий "покупець" завітав у магазин на Закарпатті: поки діти тікали, він спокійно розглядав полиці
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Клієнт не пошкодив жодного товару
Покупці супермаркету в селі Поляна Мукачівського району Закарпатської області стали свідками незвичного видовища. На "закупівлі" до магазину прийшов кінь.
Незвичайного відвідувача зафіксували камери відеоспостереження. Про це розповіла адміністрація магазину в соціальній мережі Facebook.
Поява такого "покупця" просто посеред робочого дня здивувала інших відвідувачів. Тварина поводилася так, ніби перебувала у звичайному для себе місці. Вона неквапливо роздивлялась полиці і жодним чином не реагувала на здивованих покупців і персонал магазину.
Попри спокійне ставлення тварини до оточуючих все ж деякі з дітей почали тікати від неї поміж полиць з товаром. Проте це не спровокувало тварину на будь-яку агресію. Варто зауважити, що дорослі верхові коні в середньому важать 400 — 600 кілограмів.
Покупці почали знімати коня в супермаркеті на телефони і він відразу став зіркою мережі. Історія з незвичним покупцем викликала значний інтерес в українців.
Дехто припускає, що кін міг відірватись з прив'язі і втекти від господаря. Врешті тварина спокійно покинула приміщення і вийшла на вулицю, де її забрав власник.
Раніше "Телеграф" розповідав, що днями незвичайного "пасажира" помітили у "метро" Кривого Рогу.