Россияне гибнут из-за нашествия медведей. Почему этого следует бояться и украинцам

Специалисты советуют не убегать от животного, не приближаться к нему и медленно отступать

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В России из-за нашествия агрессивных медведей уже погибли две женщины – их разорвали в Красноярском крае. Из-за приближения хищников к поселениям ввели режим повышенной готовности и уже убили семь животных.

По данным российских СМИ, только за последние три дня зафиксированы десять случаев выхода бурых медведей в населенные пункты. Местные неоднократно замечали, что животные копаются в мусорных баках. Две погибшие женщины пошли за грибами недалеко от поселка Подтесово. "Телеграф" разбирался, почему бурые медведи начали выходить к людям и может ли повториться подобная ситуация в Украине.

Почему медведи в начале осени могут представлять опасность

Приблизительно с сентября медведи начинают запасать жир перед зимним сном. Поэтому они переходят в особое состояние — гиперфагию, период экстремального переедания. В это время они становятся более раздражительными. Они вынуждены почти круглосуточно искать еду. Животные в прямом смысле находятся в состоянии постоянного голода — ищут места с ягодами и орехами, а любого, кто зайдет на их место питания, воспринимают как угрозу выживания.

В это время животные почти не спят — до 22 часов в день они ищут пищу, из-за недосыпания становятся нервными и пугливыми. Если природных ресурсов не хватает, медведи могут идти в поселения, отыскивая пищу на свалках, на пасеках и в садах.

Медведи в лесу/ Источник: WWF-Украина

Медведи в Украине: где можно встретить

В Украине бурые медведи остались преимущественно в дикой природе Карпат и Полесья. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Львовская области, периодически фиксируют в Киевской и Житомирской области. По оценкам WWF-Украина, в Украине осталось около 300 особей. Медведи бури занесены в Красную книгу Украины. Их популяция уменьшилась из-за охоты, вырубки лесов и уничтожения естественных локаций существования.

Что делать, если увидели медведя

Медведей лучше избегать. Если вы увидели медведя, то нужно медленно отступать в ту сторону, с которой пришли. Не пытаетесь бежать от животного, ведь медведи быстрее человека. Медведям нельзя смотреть в глаза, но не стоит и поворачиваться спиной, советуют в WWF-Украина. Не стоит приближаться к животному в попытке сделать снимок, а если увидели медвежонка — рядом есть медведица. Минимальная дистанция должна быть не менее 150 метров.

Что делать, если увидели медведя/ Источник: WWF-Украина

Для туристов отдельные условия, ведь медведи могут захотеть полакомиться едой. Мусор, еду и косметику следует держать на отставные несколько метров от лагеря – их запах может привлечь животное.

Правила для туристов во избежание медведей/ Источник: WWF-Украина

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала войны в Украине выросла популяция волков. Этих хищников стало вдвое больше.