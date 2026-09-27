Странное движение рукой может быть важным сигналом на дороге: что пытается сказать водитель

Этот жест может удивить даже опытного водителя

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Водители часто общаются на дороге без слов с помощью фар, сигналов и жестов. Некоторые из таких знаков знают не все автомобилисты.

Один из таких жестов — похлопывание ладонью в воздухе над головой. Если водитель показывает такой сигнал другому автомобилисту, это может означать, что у него открыт багажник, объясняет "Телеграф".

Такой жест особенно полезен, когда другой водитель не замечает проблему самостоятельно. Например, багажник может быть закрыт не до конца, а его крышка – оставаться немного приподнятой. На ходу это небезопасно, ведь она может открыться посильнее либо ограничить обзор через зеркала.

Поэтому если автомобилист впереди неожиданно показывает ладонью движение над головой, следует обратить внимание на заднюю часть машины. Возможно, водитель пытается сообщить об открытом багажнике.

Знание таких простых сигналов может помочь автомобилистам быстрее предупреждать друг друга о потенциальных проблемах на дороге. В то же время, значение жестов может отличаться в зависимости от страны или водительских привычек, поэтому важно оценивать ситуацию в контексте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что означает популярный жест двумя пальцами, которые часто используют водители на дороге.