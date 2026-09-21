Укр

Непонятный жест с кулаком: о чем предупреждает водитель

Автор
Марина Бондаренко
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Сжатие кулака помогает водителям предупреждать друг друга
Сжатие кулака помогает водителям предупреждать друг друга. Фото Коллаж "Телеграфа"

Необычный жест водителя может иметь важное значение

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Водители часто общаются между собой без слов с помощью света, сигналов и жестов. Некоторые из них могут показаться непонятными, особенно если вы редко бываете за рулем, но знать их значение бывает полезно.

Один из таких жестов – когда водитель на встречной полосе сжимает и разжимает кулак. Таким движением он может обратить ваше внимание на то, что с автомобилем что-то не так, как объяснили в "ixbt.live".

При чем здесь кулак

Если двигающийся навстречу водитель несколько раз сжимает и разжимает кулак, чаще всего это означает, что у вашего автомобиля не включены фары. Таким жестом другой участник движения пытается предупредить вас об этом, чтобы вы успели поправить ситуацию.

В некоторых случаях подобный сигнал может использоваться, чтобы напомнить о включенном поворотнике. Поэтому после такого жеста следует быстро проверить свет и указатели поворота.

Сигнал кулаком может касаться фар или поворотника
Водитель сигнализирует о выключенных фарах встречного автомобиля. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Почему это важно

Включенные фары помогают сделать автомобиль более заметным для других участников дорожного движения. Особенно это важно при плохой видимости, в пасмурную погоду или при движении за пределами населенных пунктов.

Поэтому, если водитель на встречной полосе подает непонятный жест, не стоит его игнорировать. Возможно, он просто пытается предупредить вас о проблеме, которую вы сами не заметили.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что означает популярный жест двумя пальцами, которые часто используют водители на дороге.

Теги:
#Автомобиль #Водитель #Дорога #Знак