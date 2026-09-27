Дивний рух рукою може бути важливим сигналом на дорозі: що намагається сказати водій

Цей жест може здивувати навіть досвідченого водія

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Водії часто спілкуються на дорозі без слів — за допомогою фар, сигналів і жестів. Деякі з таких знаків знають не всі автомобілісти.

Один із таких жестів — поплескування долонею в повітрі над головою. Якщо водій показує такий сигнал іншому автомобілісту, це може означати, що в того відкритий багажник, пояснює "Телеграф".

Такий жест особливо корисний, коли інший водій не помічає проблему самостійно. Наприклад, багажник може бути закритий не до кінця, а його кришка — залишатися трохи піднятою. На ходу це небезпечно, адже вона може відкритися сильніше або обмежити огляд через дзеркала.

Тому якщо автомобіліст попереду несподівано показує долонею рух над головою, варто звернути увагу на задню частину машини. Можливо, водій намагається повідомити про відкритий багажник.

Знання таких простих сигналів може допомогти автомобілістам швидше попереджати одне одного про потенційні проблеми на дорозі. Водночас значення жестів може відрізнятися залежно від країни чи водійських звичок, тому важливо оцінювати ситуацію в контексті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає популярний жест двома пальцями, який часто використовують водії на дорозі.