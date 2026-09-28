Интернет не "ляжет", но... Власти готовятся к худшему сценарию, что говорят эксперты

Специалисты советуют иметь "план Б" на случай временного отсутствия интернета

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

По мнению экспертов, России не удастся "положить" связь в Украине, однако к временным сбоям следует подготовиться. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что из-за целенаправленных российских ударов по дата-центрам существует постоянная угроза потери интернета, государство готовится к самому сложному развитию событий.

Что сказал Корецкий об угрозе для интернета

Как рассказал Корецкий в интервью "ТСН.Тиждень", Кабмин применяет нестандартные решения для хранения цифровых данных и оборудования. Часть инфраструктуры переносят под землю, часть размещают в облачных хранилищах или физически перемещают за границу. По его словам, правительство выстраивает защиту с расчетом на худший возможный сценарий.

"Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей, что-то должно быть микс, а что-то должно быть все три одновременно. Поэтому единственного… нет правила, но то, что надо выходить из худшего сценария и именно так мыслить и так готовить себя – факт ", — отметил премьер.

Сможет ли РФ "положить" интернет в Украине — оценка экспертов

Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский заявил, что полное уничтожение украинской интернет-инфраструктуры обычными атаками России практически нереально. Удары могут замедлить сеть или вывести из строя отдельные части, но полностью лишить страну связи таким образом невозможно.

"Интернет так построен, что можно причинить вред, что-то замедлить, что-то будет плохо работать. Но так, чтобы совсем оставить без связи — я не думаю, что это возможно", — подчеркнул Ольшанский, добавив, что для уничтожения интернета в Украине России пришлось бы использовать атомную бомбу.

Александр Ольшанский. Фото: Википедия

Народный депутат Александр Федиенко в комментарии "Телеграфу" по поводу попыток РФ ударами по дата-центрам лишить украинцев интернета, пояснил, что исключать проблемы с доступом к отдельным сервисам нельзя. Но в то же время Украина является одной из стран мира, имеющих наиболее разветвленную интернет сеть, поэтому прогнозы положительные.

"Враг сейчас пытается бить по крупным операторам связи. Но за счет того, что у нас большая концентрация малого и среднего бизнеса, я думаю, что с интернетом, по крайней мере, в Украине, точно все будет нормально ", — отметил он.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) убежден, что благодаря разветвленной сети каналов Украина не останется полностью без интернет-связи даже несмотря на массированные атаки России на цифровую инфраструктуру. Возможны только временные локальные перебои. Однако, по его мнению, стоимость услуг провайдеров может возрасти из-за затрат на ремонт.

"Украина является страной с максимально распределенными Интернет каналами, поэтому вся страна (области, города) не останется без Интернета. Возможные локальные перебои, которые провайдеры, я надеюсь быстро устранить. Стоимость предоставления Интернет услуг действительно может возрасти, чтобы компенсировать затраты на ремонт поврежденной инфраструктуры", — написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Бескрестнов (Флэш). Фото: Википедия

Как подготовиться к перебоям в работе интернета

С оценками коллег согласен и телеком-эксперт Анатолий Фроленков. В программе "Що далі?" в эфире "Еспресо" он пояснил, что из-за системных атак РФ по дата-центрам и узлам связи, украинцы могут сталкиваться с перебоями, однако полностью оставить страну без интернета будет сложно.

"Будут перебои, будет нелегко. Полностью погасить сети очень тяжело. Никогда не говорю "никогда", конечно, есть разные форс-мажоры. Но чтобы полностью исчез интернет – скорее нет", – сказал он.

По словам Фроленкова, устойчивость украинской системы обеспечивает в частности большое количество операторов и распределенная инфраструктура. Эксперт напомнил, что в Украине работают более тысячи операторов фиксированной связи.

"Именно эта конкуренция и именно это количество дает постоянство системы, потому что она относительно распределена ", – добавил он.

Однако к локальным сбоям нужно быть готовыми. Фроленков советует иметь запас наличных денег, физические копии документов и хранить важную информацию не только в облачных сервисах.

"Глобальная инфраструктура не исчезнет, но могут быть сбои, когда вам очень что-то нужно будет, а может не работать банкомат или зависать какие-нибудь сервисы из-за того, что разбили тот или иной дата-центр, или узел связи", — подчеркнул Фроленков.

Как сообщал "Телеграф", 27 сентября Россия ударила по киевскому дата-центру и головному офису компании "Киевстар".