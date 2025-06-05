"Вот это люди зарабатывают". В Ровно заметили роскошный золотой суперкар (фото)

Цена авто превышает 400 тысяч евро

В Киеве заметили интересный и уникальный автомобиль. Речь идет о золотом спорткаре, вероятнее, McLaren 750S.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующее фото. Отметим, что стоимость этого автомобиля стартует от 419 244 €, более 19 млн грн.

"Золотой автомобиль заметили в Ровно", — говорится в сообщении.

Золотое авто в Ровно

В комментариях пользователи были удивлены не только цветом машины, но еще и тем, что она ездила по улицам Ровно. Некоторые даже говорят, что авто имело львовские номера. Не обошлось и без шпилек о вероятном доходе владельца золотой машины.

Учитывая фото, можно предположить, что в Ровно заметили McLaren 750S. Это суперкар серии Sports Series английской марки. Машина имеет характерную обтекаемую форму, большое количество аэродинамических элементов и типичные вертикальные воздухозаборники по бокам. Кроме того, золотой хромированный винил привлекает немало внимания.

Основные характеристики:

Двигатель: 3.8-литровый V8 twin-turbo (M838T E)

Мощность: 570 л.с. (419 кВт) при 7500 об/мин

Крутящий момент: 600 Н·м при 5 000–6 500 об/мин

Привод: Задний

Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная SSG (с двойным сцеплением)

Стоимость от 419 244 €.

Напомним, что похожий McLaren 720S в золотистом цвете в сентябре 2023 года был замечен в центре Киева. Владельцем авто является физическое лицо из Харькова. Кроме того, в июле 2025 года во Львове был замечен McLaren 570S Spider в золотистом цвете с номерными знаками "LEGENDA".

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