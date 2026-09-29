Терапия за 18 грн: украинка нашла оригинальный способ, как держать менталку во время войны

Это чтиво помогает киевлянке ненадолго забыть о происходящем

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ментальное здоровье украинцев в условиях полномасштабной войны претерпело глубокие изменения. Подавляющее большинство населения регулярно испытывает высокий уровень стресса и нервозности, прямой причиной которых является война.

Украинка Яна Колесник в threads поделилась необычным способом антистресса в украинских реалиях. Девушка регулярно читает газету "Хазяїн".

"Моя менталка в Киеве держится исключительно на еженедельных выпусках газеты "Хазяїн". Думаю купить годовую подписку. Самая добрая газета. Всего 18 грн", — написала Яна, прикрепившая к посту несколько снимков страниц издания

Газета "Хазяїн"/Фото: threads.com/@melluni

Газета "Хазяїн"/Фото: threads.com/@melluni

Газета "Хазяїн"/Фото: threads.com/@melluni

В сети с восторгом восприняли данный совет. Некоторые даже купили подписки.

"18 гривен? Я удивлен, что существуют такие цены"

"Какой кайф попасть на такой Тредс. Спасибо. Тепло стало на душе. Иду смотреть, что у нас на районе можно приобрести. Ну чтоб трушно — надо пощупать, полистать"

"Подписан с 1991 года"

"Выглядит как терапия от тревожности и гаджетодетокс в одном флаконе"

"Он еще существует?! Я даже делала подшивку себе — шилом и ниткой. Когда-то. 12 лет тому. Когда владела домом… Подтверждаю — милейшее издание"

"Я только что из-за вас стал беднее на 182 гривны".

"Прямо захотелось себе купить. Как-то так тепло на душе стало. Так будто нет всего этого пи…ца вокруг и мне снова 10 лет"

Справка: "Хазяїн. Дім. Сад. Город" — знаменитая всеукраинская газета. Еженедельное издание специализируется на сельском и приусадебном хозяйстве, вопросах органического земледелия, выращивании овощных культур и винограда, а также цветоводстве и животноводстве. Кроме того, на страницах газеты читатели найдут материалы о народной медицине, проверенные кулинарные рецепты, полезные бытовые советы и юмор.

Радость во время войны. Почему она важна?

Напомним, зима 2025-2026 гг. в Киеве стала настоящим испытанием на стойкость украинской столицы. "Телеграф" рассказывает, что ждет город во время предстоящего отопительного сезона и сделали ли местные власти выводы.