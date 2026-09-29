Неожиданное решение вызвало иронию

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В России наконец взялись за особо важную стратегическую задачу и решили бороться с Киевом. Но решение пришло откуда не ждали — из столовой Госдумы РФ.

Корреспондент кремлевского пула обратил внимание, что из меню исчезла привычная "котлета по-киевски", которая была в ассортименте долгие годы. Правда, от самого блюда решили не избавляться, а вот название на пятый год так называемой в России "сво", видимо, стало триггерным.

"Из новинок осени — котлета со сливочным маслом", — заявил российский журналист.

В столовой Госдумы РФ переименовали котлету по-киевски

Именно таким образом в Госдуме решили именовать "котлету по-киевски" и, видимо, бороться со всем, напоминающим об украинской столице.

Можно предположить, что следующим этапом борьбы станет тщательная проверка остальных блюд на наличие географически неблагонадежных названий. Или же в меню могут внезапно оказаться, например, вареники. Поскольку это украинское блюдо, в этом противостоянии в столовой Госдумы также придется принимать важные решения.

К слову, в социальных сетях нововведения комментируют довольно лаконично и иронично в то же время — "их борьба". И действительно, на данном этапе полномасштабной войны, которую ведет Россия в Украине, это было "необходимым" и даже "решающим" шагом.

Котлета по-киевски: история и интересные факты

Это разновидность котлеты в виде отбитого куриного филе, в которое завернут кусочек холодного сливочного масла. Готовая котлета имеет овальную форму. Обжаривают ее во фритюре, предварительно обмакивая во взбитое яйцо и панировочные сухари. К сливочному маслу можно добавить тертый творог, грибы, зелень, яичный желток и другие составляющие.

Как выглядит котлета по-киевски. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Корни рецепта связывают с французской кухней. Еще в XVIII–XIX веках существовали блюда из куриного филе, которые готовили по французской технологии côtelette de volaille. Благодаря французским поварам в конце XIX века это блюдо попало в Российскую империю (под властью которой тогда находился и Киев). Со временем местные рестораторы начали создавать разные варианты на основе заимствованного рецепта.

Рецепт «Котлет по-киевски из курицы или телятины». Cookery Digest, 1915 г.

Существуют сведения, что похожие котлеты готовили в Киеве уже в 1918 году, в том числе в ресторане гостиницы "Континенталь".Однако тогда они не стали популярными.

Отель "Континенталь"

Еще одно упоминание относится к 1947 году. В Киеве после войны снова стали готовить куриные котлеты с маслом внутри, а затем блюдо появилось в ресторане на Крещатике под названием "котлеты по-киевски". После этого название стало также известно заграницей.

А за океаном название "Chicken Kiev" встречалось еще до этого. Американская Chicago Tribune писала о куриной грудке "по-киевски" уже в 1937 году.

То есть, котлета по-киевски не обязательно была изобретена в Киеве. Однако в украинской столице она стала популярна и это название получило международную известность.

В 2018 году в Киеве открыли памятник символу столицы — котлете по-киевски. Мини-скульптура появилась в рамках проекта "Шукай".

Памятник котлете по-киевски. Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеет ли десерт "Павлова" российские корни. Почему этот торт не дает покоя украинцам.