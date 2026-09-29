Опасный хищник с милой мордой забрался на 5 этаж: как выглядел ночной гость (видео)

Он хорошо приспособился к соседству с человеком

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Жители многоэтажного дома посреди ночи заметили неожиданного гостя за своим окном. Визит этого милого "незнакомца" вызвал много вопросов, поскольку квартира находится на пятом этаже.

Соответствующим видео поделилась пользовательница в социальной сети Threads. Изначально хозяева квартиры не поняли, что за зверек находится за окном.

"Люди, кто знает, что это за чудо? Сегодня ночью пришло к нам на подоконник. И все бы ничего, но мы живем на 5-м этаже. Откуда оно здесь взялось и кто это вообще?", — пишет девушка.

В комментариях под постом объяснили, что это каменная куница. Некоторые отметили, что также видели этого зверька на высоких этажах.

"Каменная куница. Вони единственные представители этого семейства, которые проживаютв городской застройке"

"Куница. Я на 9 этаже видела, прыгала по крыше"

"Как-то видела такую на дереве на уровне 3-го этажа"

В соцсетях прокомментировали видео с куницей / скриншот

В Threads отреагировали на видео с куницей / скриншот

Каменная куница — что о ней известно

Это хищное млекопитающее из семейства куньих (Mustelidae). Является наиболее распространённой куницей в Европе и единственным видом куниц, не боящимся обитать рядом с человеком.

Длина тела составляет от 40 до 55 см (самцов — 41,9-59 см, самок — 38-55 см), а хвоста — от 22 до 30 см (у самцов — 21-32 см, у самок — 20-27,5 см).

Каменная куница / Википедия

Каменные куницы ведут ночной и сумеречный образ жизни, а днём предпочитают прятаться в своих укрытиях, хотя нередко заметна и в дневное время.

Основой рациона каменных куниц являются мелкие млекопитающие: мышевидные грызуны, кролики, а кроме того, птицы и их яйца, также поедает лягушек, насекомых и т. п. Летом важную часть их питания составляет растительная пища, к которой относятся ягоды и фрукты (включая плоды культурных растений). Иногда каменные куницы проникают в курятники или голубятни.

Каменная куница / Википедия

К слову, куницы вполне спокойно могут селиться рядом с людьми и использовать жилые дома как укрытия. Могут выбирать себе для этого подвалы, крыши, чердаки или хозяйственные постройки.

На высокие этажи он забираются не "по лестнице". Куницы отлично лазают и способны передвигаться по крышам, карнизам, деревьям и другим конструкциям. Могут перемещаться по крышам и водосточным трубам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что реакция собаки на уколы рассмешила украинцев.