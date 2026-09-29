Никогда не выбрасывайте кольцо от бутылки с маслом: гениальный трюк, о котором молчат производители

Одна деталь избавит сразу от двух проблем

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Открывая новую бутылку растительного масла, большинство срывает и выбрасывает пластиковую пробку, которая скрывается под крышкой. Кажется, что это обычная пломба, единственная цель не допустить проливание продукта во время транспортировки.

Но на самом деле у этой детали есть еще одна полезная функция. С помощью этой детали бутылку можно превратить в удобный дозатор.

Горлышко бутылок обычно широкое, из-за чего на сковороду или в салат выливается слишком много масла, а капли стекают по стенкам бутылки, пачкая руки и кухонные поверхности. Заводская мембрана с петелькой задумана не только для герметичности, но и для регулирования этого потока.

Чтобы воспользоваться этой хитростью, нужно оторвать заглушку за язычок, перевернуть ее петелькой вниз и аккуратно вставить обратно в горлышко бутылки. Пластиковая деталь зафиксируется и создаст узкое отверстие. После этого масло будет литься тонкой, равномерной струйкой, и можно будет добавить буквально пару капель в салат или аккуратно смазать сковороду.

Напомним, что растительное масло не рекомендуют хранить в холодильнике. Лучше поставить его в шкафчик или на полку недалеко от плиты, где температура близка к комнатной. Главное, чтобы бутылка была плотно закрыта.

Ранее "Телеграф" рассказывал про скрытую функцию коробочки с соком.