Можно ли выехать за границу с отсрочкой: адвокат указала на главные сложности

С какими трудностями сталкиваются военнообязанные на практике

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Наличие официальной отсрочки от мобилизации не всегда гарантирует беспрепятственный выезд за пределы Украины. И теория здесь отличается от практики.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, для начала следует обратить внимание на 3 важных момента.

Постановлением КМУ № 57 прямо предусмотрены случаи, когда сама по себе отсрочка не позволяет выезжать за пределы Украины. Речь идет о п. 1 и 2 ч. 3 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (студенты, преподаватели, научные сотрудники).

Наличие отсрочки не поможет с пересечением, если лицо относится к тому перечню должностных лиц, которым запрещено выезжать за пределы Украины (п. 2-14 Постановления № 57).

В остальных случаях, казалось бы, мужчина с отсрочкой должен иметь возможность пересечь границу, так как это определяет п. 1-6 Постановления КМУ № 57. Однако на практике это не всегда так.

Тарасенко привела нюансы по пересечению границы по каждому основанию для отсрочки. В некоторых случаях она считает отказы в пересечении границы незаконными. Это касается ситуаций, когда право на отсрочку есть, но требуют факта сопровождения.

Добавим, что перечень необходимых для пересечения границы документов содержится в Постановлении КМУ 57. Кроме того, адвокат поделилась еще одним нюансом, правда, неофициальным.

"Также напомню, что если указано, что выезд возможен только вместе с таким лицом, существует вариант, чтобы такое лицо за границей стало на консульский учет, а военнообязанный выезжал за пределы Украины без него, но предъявлял на границе справку о постановке такого лица на консульский учет.

Обратите внимание! Последний блок пишу из своего опыта – законодательство таких нюансов не предусматривает. Поэтому могу предположить, что случаются ситуации, когда таких "нюансов" не возникает или возникают другие", — отметила Тарасенко.

Дарья Тарасенко/Фото: t.me/advocat_tarasenko_daria

Мобилизация буксует

Напомним, чтобы оформить право на отсрочку от мобилизации по уходу за лицом с инвалидностью, требуется строгий перечень документов. В дальнейшем они позволят человеку доказать в судебном порядке факт реального осуществления такого ухода за родственником.