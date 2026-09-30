Яичница получится вкуснее, чем у мамы: что добавить в яйца для нежной и кремовой текстуры
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Забудьте о молоке и сметане
Яичница-болтунья — одно из самых популярных блюд, которое готовят на завтрак. Несмотря на простоту рецепта, не всегда получается приготовить ее действительно нежной и тающей во рту. Многие по привычке добавляют в яичную смесь молоко, сливки или сметану, но существует более эффективный способ добиться воздушности.
Как отмечает кулинарное издание Pysznoscil, секрет пышной яичницы кроется в газированной воде. Всего одна ложка этой жидкости способна кардинально изменить привычное блюдо.
Почему газированная вода делает яйца пышными
При смешивании с яйцами пузырьки углекислого газа слегка разрыхляют структуру белка и желтка. В отличие от молока или сливок, вода не утяжеляет смесь и не меняет ее естественный вкус, но делает готовую яичницу пышной, легкой и менее плотной.
На 3–4 яйца требуется ровно одна столовая ложка (15 мл) газированной воды. Если налить больше, смесь станет слишком жидкой, и получить приятную кремовую консистенцию уже не получится.
Пошаговый рецепт идеальной яичницы-болтуньи
Чтобы блюдо получилось идеальным, важно не только правильно смешать ингредиенты, но и соблюсти технологию обжарки.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 15 мл газированной воды
- 15 г сливочного масла
- 2 г соли
- 1 г черного перца
- немного свежей зелени по желанию.
Разбейте яйца в миску, добавьте соль и перец. Слегка взбейте яйца вилкой. Газированную воду вливайте в самый последний момент непосредственно перед обжаркой, чтобы пузырьки газа не успели улетучиться.
Затем растопите сливочное масло на сковороде на слабом огне. Вылейте яичную массу и подождите пару секунд, пока края слегка схватятся.
С помощью деревянной или силиконовой лопатки аккуратно сдвигайте загустевшие края к центру сковороды. Не перемешивайте яйца слишком интенсивно.
Снимите сковороду с огня в тот момент, когда яичница еще остается влажной и слегка кремовой. Посыпьте зеленью и сразу подавайте к столу с ломтиком хрустящего хлеба.
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