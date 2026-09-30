В части городов исчез свет из-за ударов россиян: действуют ли графики

Где исчез свет и когда отменят ограничения

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После многочисленных атак на энергетическую инфраструктуру без электричества частично остались Киев и три области. В столице перебои с электроснабжением также повлияли на работу электротранспорта.

Из-за этого в регионах ввели аварийные отключения. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, а ограничения должны отменить после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Обновлено 18:48: по команде "Укрэнерго" в Киевской области применены графики отключений на 30 сентября.

График отключений в Киевской области на 30 сентября

График отключений в Киевской области на 30 сентября

Где ввели аварийные отключения

По данным Минэнерго, из-за многочисленных атак российских войск на объекты энергетической инфраструктуры аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

Ранее сообщалось, что после массированной атаки в некоторых районах столицы возникли перебои с электро- и водоснабжением. По команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве применили экстренные отключения.

Действуют ли графики отключений

Во время экстренных и аварийных отключений заранее составленные графики не действуют. Фактическая ситуация с электроснабжением зависит от состояния энергосистемы и решений диспетчеров.

В Киеве ограничили движение электротранспорта

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети также временно ограничили движение электротранспорта на Правом берегу столицы.

Как сообщили в "еКиевпастрансе", из-за обесточивания временно приостановили движение электротранспорта в Шевченковском и Голосеевском районах. Пассажиров призвали учитывать изменения при планировании маршрутов.

Энергетики восстанавливают электроснабжение

Как сообщили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы уже продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — отметили в ведомстве.

В Минэнерго также призвали следить за актуальной информацией об отключениях на официальных ресурсах своего оператора системы распределения.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что Россия начала массированно бить по энергетике и ждать ли теперь графики.