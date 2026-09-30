Немцы так хранят капусту зимой: простой способ поможет избежать гнили

Простые уловки, о которых знают опытные огородники

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сохранить капусту свежей до весны можно даже без сложных условий, если правильно подготовить кочаны к зимовке. Важно не только выбрать подходящий сорт, но и знать, когда именно собирать урожай и как разложить его в погребе.

Немецкие садоводы назвали несколько простых способов, которые помогают продлить срок хранения капусты. А один из приемов может удивить — для него понадобятся обычная бумага и мел.

Какую капусту можно оставить на зиму

Для длительного хранения лучше всего подходит поздняя белокочанная и краснокочанная капуста. Такие кочаны формируются плотными, тяжелыми и лучше удерживают влагу.

Поздние сорта капусты при правильных условиях могут храниться четыре-пять месяцев. Именно поэтому важно выбирать сорт еще весной: для зимних запасов ищут на упаковке семян отметки вроде "для хранения" или "поздний сорт".

А вот раннюю капусту лучше съесть свежей. Ее более нежные и менее плотные кочаны не рассчитаны на долгое хранение в погребе.

Белокочанная капуста

Краснокочанная капуста

Когда собирать урожай

Поздние сорта обычно убирают осенью, примерно с начала октября до середины ноября, ориентируясь на погоду и зрелость кочанов. Важно не ждать сильных продолжительных морозов.

Готовый к хранению кочан должен быть твердым и тяжелым. Если при нажатии он остается рыхлым или легко прогибается, для длительного хранения такой овощ не подходит.

Собирать капусту желательно в сухую погоду. Мокрые кочаны не стоит сразу переносить в погреб — лишняя влага создает благоприятные условия для плесени и гниения.

Не спешите обрезать кочерыжку

Есть еще одна хитрость, которая помогает сохранить капусту дольше. Во время сбора не нужно полностью срезать кочерыжку и удалять все внешние листья.

Наоборот, для длительного хранения рекомендуют оставлять стебель и внешние листья. Некоторые способы предусматривают даже сбор капусты вместе с корнями — такие кочаны потом можно подвешивать или размещать корнями вверх.

Перед закладкой нужно внимательно перебрать урожай. Кочаны с трещинами, вмятинами, пятнами или следами гнили лучше отложить для быстрого использования.

Капусту иногда хранят со стеблем

Зачем капусту заворачивают в бумагу и посыпают мелом

Каждый кочан можно завернуть в бумагу или газету, а затем разложить в погребе. Еще один вариант — припудрить кочаны мелом.

Бумага и мел помогают капусте дольше храниться, создавая дополнительную защиту от влаги и порчи. Бумага отделяет кочаны друг от друга и частично впитывает конденсат, а мел в виде сухого порошка помогает защитить поверхность овоща от избыточной влаги и развития микроорганизмов. При этом этот способ работает только со здоровыми кочанами — поврежденную или уже подгнившую капусту закладывать на хранение не стоит.

Какая температура нужна в погребе

Для капусты важно найти место, где будет холодно, влажно, но без промерзания. Для белокочанной и краснокочанной капусты оптимальной считается температура примерно от 0 до 4 градусов.

Воздух при этом не должен застаиваться. Избыточная влажность без вентиляции может способствовать развитию плесени, а слишком сухое помещение заставит кочаны терять воду.

Лучше всего раскладывать капусту на полках или решетчатых стеллажах так, чтобы кочаны не касались друг друга.

О запасах не стоит забывать до весны. Их нужно периодически осматривать и сразу убирать кочаны, на которых появились темные пятна, мягкие участки или плесень.

Ранее Телеграф рассказывал, как хранить арбуз свежим несколько месяцев.