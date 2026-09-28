Бабушкин интерьер возвращается: какой забытый материал снова выбирают для дома

Ностальгический мотив возвращается

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Долгие годы ситцевая ткань считалась устаревшей и ассоциировалась с интерьерами из прошлого. Однако сейчас она снова в моде и дизайнеры советуют использовать цветочные принты в современных домах, сочетая их с более лаконичными элементами.

Об этом пишет Homes & Gardens. По словам дизайнера Кэти Дэвис, винтажные ткани можно найти в наше время, но иногда они могут быть повреждены и в плохом состоянии, поэтому часто лучшим вариантом становится современный ситец,

"Мне всегда нравился ситец, потому что в нем столько индивидуальности. Он может вызывать ностальгию, но когда его используют более сдержанно (в сочетании с полосками, клеткой или чем-то более лаконичным и элегантным), он снова кажется свежим", — отметила она.

Ситцевая ткань. Фото: Freepik

Дизайнер Лэндон МакАфи рассказал, что унаследовал от бабушки диван с ситцевым принтом и так его полюбил, что построил дизайн своей гостиной, используя этот узор. Потому он также советуют использовать этот элемент и не бояться, что он будет казаться старомодным.

Ситец представляет собой легкую и хлопковую ткань с цветочным или другим ярким узором. Нередко ее используют для штор, одежды, мебели, постельного белья. По плотности как между тонкими легкими тканями и более плотными материалами вроде денима.

Одежда из ситца. Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уютный тренд из прошлого возвращается в спальни.