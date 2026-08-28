Нельзя откладывать: 5 вещей, которые ваш ОСМД должен проверить в доме до холодов

Эти работы влияют на то, сколько тепла дойдет до квартир

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Накануне сложной зимы ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома, укр. — ОСББ) должны самостоятельно позаботиться о готовности своего дома к холодам. Есть пять ключевых моментов, которым нужно уделить внимание.

Грядущая зима будет сложной из-за последствий российских атак на энергосистему Украины, которые враг, вероятно, лишь усугубит с наступлением холодов. Как пояснили "Телеграфу" в "Укрэнерго", критическая ситуация может возникнуть при продолжительных морозах от -10 градусов.

Подробнее подготовке к холодам читайте в материале "Телеграфа": Заморозит половину дома в морозы: главная ловушка старых многоэтажек этой зимой

Об этом "Телеграфу" рассказала глава ОСМД и глава ОО "Лідерки управління житлом" Юлия Бородина. Она советует до начала отопительного сезона сделать следующие вещи:

проверить все квартиры на герметичность окон и договориться о доступе к поврежденным;

починить двери и окна в подъездах и местах общего пользования;

утеплить или перенести отопительные трубы в подвалах и на чердаках, если они в зоне риска вымерзания;

проверить работу аккумуляторов и инверторов теплового пункта без электроэнергии;

промыть теплообменники и проверить плотность всех соединений системы отопления.

Что должно сделать ОСМД перед холодами. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Как пояснила глава ОСМД, жители не могут повлиять на то, сколько тепла в конце концов подаст город. Но именно от выполнения этих работ зависит, сколько из этого тепла реально дойдет до жильцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы массово покупают одну вещь, чтобы пережить мороз без электроэнергии.