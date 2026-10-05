Шишки – не мусор: зачем их собирают осенью и где потом используют
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Сфера применения плодов хвойных деревьев достаточно широкая
Осенью под хвойными деревьями появляется много шишек, которые можно использовать с пользой. Некоторые хозяева сгребают и выбрасывают их, однако шишки являются очень ценным материалом.
О том, как использовать шишки с хвойных деревьев, рассказывает Yahoo. Они являются настоящим кладом как для сада, так и для оригинальных декораций.
Защита от улиток и слизней
Улитки, которые являются настоящей проблемой на огородах и в садах, не могут передвигаться по неровным поверхностям, поэтому они просто не смогут добраться до растений, окруженных защитным барьером из шишек. Просто разложите измельченные и маленькие шишки вокруг растений, требующих защиты от улиток и слизней.
Наполнитель для большого горшка с растениями
Слой шишек на дне горшка улучшает дренаж и уменьшает вес контейнера или вазона. Это особенно актуально для больших горшков.
"Отель" для насекомых
Если улиток и улиток можно отпугнуть с помощью шишек, то полезных насекомых, в том числе опылителей, они помогут поселить в вашем саду. Златоглазки, одинокие пчелы и осы, божьи коровки и другие полезные насекомые нуждаются в сухом и безопасном укрытии для зимовки. Структура сосновых шишек является идеальным местом для этих насекомых.
Создайте "гостиницу" для них из шишек, коры, веточек и небольших кусочков древесины. Разместите ее там, где насекомым зимой будут не слишком досаждать осадки и ветры.
"Столовая" для птиц
Шишки отлично подходят для создания кормушки для птиц. Их нужно смазать жиром и обвалить в корме для птиц. Такие кормушки нужно разместить на ветках деревьев – они выручат пернатых зимой.
Органическая мульча и дорожки
Измельченные шишки – прекрасная мульча для растений: просто разломайте их и разложите вокруг стволов. С помощью шишек можно мульчировать цветы и другие растения, а также создать красивое обрамление вокруг них.
Измельченные сосновые шишки, маленькие целые сосновые шишки можно использовать для создания натуральной дорожки или бордюра между растениями. Их также можно разместить по краям грядок.
Осенний и зимний декор
Из сосновых шишек, каштанов, желудей, грецких орехов можно создать великолепные осенние декорации. Можно делать гирлянды или венки или композиции в прозрачных широких вазах. На Рождество и Новый год шишки помогут украсить дом, их можно покрасить белой краской или использовать искусственный снег.
На шишках можно даже заработать
Сосновые шишки специально заготавливают и принимают у населения. За границей заготовителю шишек платят до 100 долларов в час. Нужно не только собирать шишки, но и извлекать из них семена, которые используют для восстановления лесов.
В Украине расценки поскромнее, но заработать на шишках тоже можно. К примеру, в Тернопольской области их принимали по цене до 50 гривен за килограмм.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как с пользой можно использовать каштаны. О многих их полезных свойствах некоторые даже не догадываются.