Шишки – не мусор: зачем их собирают осенью и где потом используют

Сфера применения плодов хвойных деревьев достаточно широкая

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Осенью под хвойными деревьями появляется много шишек, которые можно использовать с пользой. Некоторые хозяева сгребают и выбрасывают их, однако шишки являются очень ценным материалом.

О том, как использовать шишки с хвойных деревьев, рассказывает Yahoo. Они являются настоящим кладом как для сада, так и для оригинальных декораций.

Защита от улиток и слизней

Улитки, которые являются настоящей проблемой на огородах и в садах, не могут передвигаться по неровным поверхностям, поэтому они просто не смогут добраться до растений, окруженных защитным барьером из шишек. Просто разложите измельченные и маленькие шишки вокруг растений, требующих защиты от улиток и слизней.

Наполнитель для большого горшка с растениями

Слой шишек на дне горшка улучшает дренаж и уменьшает вес контейнера или вазона. Это особенно актуально для больших горшков.

"Отель" для насекомых

Если улиток и улиток можно отпугнуть с помощью шишек, то полезных насекомых, в том числе опылителей, они помогут поселить в вашем саду. Златоглазки, одинокие пчелы и осы, божьи коровки и другие полезные насекомые нуждаются в сухом и безопасном укрытии для зимовки. Структура сосновых шишек является идеальным местом для этих насекомых.

Место для зимовки насекомых. Фото: Эмма Кенделл

Создайте "гостиницу" для них из шишек, коры, веточек и небольших кусочков древесины. Разместите ее там, где насекомым зимой будут не слишком досаждать осадки и ветры.

"Столовая" для птиц

Шишки отлично подходят для создания кормушки для птиц. Их нужно смазать жиром и обвалить в корме для птиц. Такие кормушки нужно разместить на ветках деревьев – они выручат пернатых зимой.

Кормушка для птиц. Фото: cisilya

Органическая мульча и дорожки

Измельченные шишки – прекрасная мульча для растений: просто разломайте их и разложите вокруг стволов. С помощью шишек можно мульчировать цветы и другие растения, а также создать красивое обрамление вокруг них.

Мульча и декорация для растений из шишек. Фото: OLX

Измельченные сосновые шишки, маленькие целые сосновые шишки можно использовать для создания натуральной дорожки или бордюра между растениями. Их также можно разместить по краям грядок.

Осенний и зимний декор

Из сосновых шишек, каштанов, желудей, грецких орехов можно создать великолепные осенние декорации. Можно делать гирлянды или венки или композиции в прозрачных широких вазах. На Рождество и Новый год шишки помогут украсить дом, их можно покрасить белой краской или использовать искусственный снег.

Декор из шишек. Фото: Самостоятельно

На шишках можно даже заработать

Сосновые шишки специально заготавливают и принимают у населения. За границей заготовителю шишек платят до 100 долларов в час. Нужно не только собирать шишки, но и извлекать из них семена, которые используют для восстановления лесов.

В Украине расценки поскромнее, но заработать на шишках тоже можно. К примеру, в Тернопольской области их принимали по цене до 50 гривен за килограмм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с пользой можно использовать каштаны. О многих их полезных свойствах некоторые даже не догадываются.