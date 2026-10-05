Шишки — не сміття: навіщо їх збирають восени і де потім використовують

Сфера застосування плодів хвойних дерев досить широка

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Восени під хвойними деревами з'являється багато шишок, які можна використати із користю. Деякі господарі згрібають та викидають їх, проте шишки є дуже цінним матеріалом.

Про те, як використати шишки з хвойних дерев, розповідає Yahoo. Вони є справжнім скарбом як для саду, так і для оригінальних декорацій.

Захист від слимаків та равликів

Равлики, які є справжньою проблемою на городах та в садах, не можуть пересуватися по нерівних поверхнях, тому вони просто не зможуть дістатися до рослин, оточених захисним бар'єром з шишок. Просто розкладіть подрібнені та маленькі шишки навколо рослин, які потребують захисту від слимаків та равликів.

Наповнювач для великого горщика з рослинами

Шар шишок на дні горщика покращує дренаж та зменшує вагу контейнера чи вазона. Це особливо актуально для великих горщиків.

"Готель" для комах

Якщо слимаків та равликів можна відлякати за допомогою шишок, то корисних комах, зокрема й запилювачів, вони допоможуть поселити у вашому саду. Златоглазки, самотні бджоли та оси, сонечка та інші корисні комахи потребують сухого та безпечного укриття для зимівлі. Структура соснових шишок є ідеальним місцем для цих комашок.

Місце для зимівлі комах. Фото: Емма Кенделл

Створіть "готель" для них з шишок, кори, гілочок та невеликих шматочків деревини. Розташуйте його там, де комахам взимку не дуже дошкулятимуть опади та вітри.

"Їдальня" для птахів

Шишки чудово підходять для створення годівниці для птахів. Їх потрібно змастити жиром та обваляйте в кормі для птахів. Такі годівнички потрібно розмістити на гілках дерев — вони виручать пернатих взимку.

Годівничка для птахів. Фото: cisilya

Органічна мульча та доріжки

Подрібнені шишки є чудовою мульчею для рослин: просто розламайте їх та розкладіть навколо стовбурів. За допомогою шишок можна мульчувати квіти та інші рослини.

Мульча та декорація для рослин з шишок. Фото: OLX

Подрібнені соснові шишки, маленькі цілі соснові шишки також можна використовувати для створення натуральної доріжки або бордюру між рослинами. Їх також можна розмістити по краях грядок.

Осінній та зимовий декор

З соснових шишок, каштанів, жолудів, волоських горіхів, можна створити чудові осінні декорації. Можна робити гірлянди чи вінки, або композиції у прозорих широких вазах. На Різдво та новий рік шишки також допоможуть прикрасити дім, їх можна пофарбувати білою фарбою чи використати штучний сніг.

Декор з шишок. Фото: Самотужки

На шишках можна навіть заробити

Соснові шишки спеціально заготовляють та приймають у населення. За кордоном заготівельнику шишок платять до 100 доларів за годину. Потрібно не лише збирати шишки, але й діставати з них насіння, яке використовують для відновлення лісів.

В Україні розцінки скромніші, але заробити на шишках також можна. Наприклад, у Тернопільській області їх приймали за ціною до 50 гривень за кілограм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як з користю можна використати каштани. Про багато їхніх корисних властивостей дехто навіть не здогадується.