Майонез и соусы в "АТБ" рекордно подешевели: спешите приобрести до конца акции
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Некоторые товары подешевели на десятки гривен
В сети супермаркетов "АТБ" стартовала новая акционная неделя. Среди товаров, на которые объявлены внушительные скидки, – популярные соусы и приправы.
Подробнее об этом читайте в материале: "Вот это цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% – акция всего неделю"
До 6 октября в "АТБ" майонезы марки "Своя лінія" будут продавать со скидкой 28%. Так, "Європейський" 72% можно купить за 45,50 грн за 300 г. Майонезный соус "Легкий" 28% жирности – за 28,50 грн вместо 39,90 грн, а майонез "Смачний" – за 35 грн.
В свою очередь майонез "Торчин Домашній" 50% подешевел на 25% и теперь стоит 8,90 грн вместо 92,50 грн за 500 г. Майонез "Торчин Європейський" 72% теперь продают за 80,90 грн вместо 108,40 грн, а соусы "Сацебели" и "Бургер" можно приобрести по 31,90 грн вместо 42,90 грн за 200 г.
Снизились цены и на томатные соусы. Так, кетчуп "Чили" объемом 380 г сейчас продается на 25% дешевле – за 38,60 грн вместо 51,50 грн.
Самая большая скидка в списке – на приправу "Торчин 10 овочів", 60 г: ее цена снизилась на 32% и составляет 18,90 грн вместо 27,80 грн.
Напомним, как писал ранее "Телеграф", Jacobs за полцены и минус сотни гривен на Nescafe: в "АТБ" мегаскидки на кофе.