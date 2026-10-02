Посыпьте клумбы этим порошком: весной цветник порадует буйством красок

Бюджетная подкормка для клумб работает до весны

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Осенние работы в саду — это не только уборка опавшей листвы, но и подготовка к будущему сезону. Для того чтобы весной увидеть пышное цветение на клумбах, именно осенью нужно грамотно подкормить почву.

Как сообщает чешское издание о садоводстве Chalupáři Zahrádkáři, не обязательно тратиться на дорогие удобрения. Обычный горчичный порошок, который есть практически на каждой кухне, способен сотворить настоящее чудо с клумбами.

Главный секрет осенней подкормки заключается в полном отказе от азотных удобрений. Азот провоцирует активный рост зеленой массы и молодых побегов. Для растений, впадающих в период покоя перед заморозками, это губительно, так как новые побеги вымерзнут при первых же морозах, забрав у растения последние силы.

Осенью многолетникам и почве необходимы калий и фосфор. Калий отвечает за выносливость, укрепляет корневую систему и помогает пережить морозы. Фосфор, в свою очередь, стимулирует закладку будущих бутонов и отвечает за пышное цветение. Дефицит калия приводит к тому, что весной растения растут вяло, а нехватка фосфора проявляется пожелтением и блеклостью листьев.

Как правильно использовать горчичный порошок

В составе горчичного порошка содержатся калий, фосфор, кремний и ценные микроэлементы. Кроме того, горчица обладает выраженным бактерицидным свойством. Она обеззараживает почву, предотвращает развитие грибковых заболеваний и отпугивает зимующих в земле вредителей.

Подкормка растений. Фото сгенерировано ИИ

Для обработки достаточно равномерно рассыпать сухой горчичный порошок по поверхности клумб перед легким рыхлением или мульчированием. За осенне-зимний период полезные вещества постепенно проникнут вглубь грунта.

В качестве дополнения к горчице советуют использовать еще и древесную золу, которая также не содержит азота, но богата калием. Золу не стоит вносить под растения, которые любят кислую почву, например гортензии, рододендроны или голубику.

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