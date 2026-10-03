Укр

Не спешите выбрасывать: 6 неожиданных способов использовать пустые бутылки из-под шампуня

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Пустые бутылки из-под шампуней Новость обновлена 03 октября 2026, 13:06
Пустые бутылки из-под шампуней. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как превратить пластиковые бутылки для шампуней в полезные вещи для дома и сада

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Выбрасываете пластиковые флаконы из-под шампуня, как только они пустеют? Очен даже зря.

За их привычной формой скрывается готовый ресурс для дома и сада. Прочный пластик, удобные изгибы и разнообразие размеров открывают огромный простор для хендмейда, сообщает Radio Mitre.

Перед тем как превратить пустую тару в полезный аксессуар, её нужно правильно подготовить: тщательно промыть горячей водой с моющим средством и полностью высушить. Это убережет от посторонних запахов и остатков мыла.

6 остроумных идей, как дать пластиковым бутылкам вторую жизнь

  • Мини-горшки для цветов. Отрежьте верхнюю часть флакона, оставив основание в качестве контейнера. Не забудьте проделать дренажные отверстия на дне и выложить небольшой слой камней для вентиляции корней перед засыпкой почвы.
Мини-горшок для цветов в разрезе
Мини-горшок для цветов в разрезе/Фото: ИИ
  • Настенный органайзер для ванной. Срежьте одну из боковых сторон бутылки — и перед вами готовый карман для зубных щеток, пасты или расчесок. Это бюджетное спасение для компактных ванных комнат. Снаружи флакон можно обклеить декоративным скотчем или покрасить.
Настенный органайзер для ванной
Настенный органайзер для ванной/Фото: ИИ
  • Удобный стакан для канцелярии. Пара взмахов ножницами — и подставка для карандашей и ручек на рабочем столе готова. Чтобы конструкция была более устойчивой, скрепите несколько бутылок вместе или зафиксируйте их на деревянной или картонной основе термоклеем.
Стакан для канцелярии
Стакан для канцелярии/Фото: ИИ
  • Надежная подставка для телефона. Вырежьте на корпусе бутылки наклонный карман по форме гаджета, оставив снизу место для кабеля. Важно рассчитать разрез так, чтобы провод не перегибался, а телефон устойчиво стоял во время зарядки.
Подставка для телефона
Подставка для телефона/Фото: ИИ
  • Вместительная коробка для прищепок. Сделайте спереди широкий вырез для удобного доступа к содержимому. Верхнюю ручку или горлышко можно использовать, чтобы вешать такую корзинку прямо на бельевую веревку.
Коробка для прищепок
Коробка для прищепок/Фото: ИИ
  • Легкая мини-лопатка. Сделайте диагональный срез на более жестком пластиковом флаконе — и у вас в руках окажется прочный совок для пересадки цветов, насыпания земли или сыпучих продуктов.
Легкая мини-лопатка
Легкая мини-лопатка/Фото: ИИ

Напомним, в "Авроре" заметили необычную новинку — шампуни с чесноком и луком. Средство, в сети уже прозвали "олдспайс по-украински".

Теги:
#Дом #Шампунь #Бутылка