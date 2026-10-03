Не спешите выбрасывать: 6 неожиданных способов использовать пустые бутылки из-под шампуня

Как превратить пластиковые бутылки для шампуней в полезные вещи для дома и сада

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Выбрасываете пластиковые флаконы из-под шампуня, как только они пустеют? Очен даже зря.

За их привычной формой скрывается готовый ресурс для дома и сада. Прочный пластик, удобные изгибы и разнообразие размеров открывают огромный простор для хендмейда, сообщает Radio Mitre.

Перед тем как превратить пустую тару в полезный аксессуар, её нужно правильно подготовить: тщательно промыть горячей водой с моющим средством и полностью высушить. Это убережет от посторонних запахов и остатков мыла.

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Мини-горшки для цветов. Отрежьте верхнюю часть флакона, оставив основание в качестве контейнера. Не забудьте проделать дренажные отверстия на дне и выложить небольшой слой камней для вентиляции корней перед засыпкой почвы.

Мини-горшок для цветов в разрезе/Фото: ИИ

Настенный органайзер для ванной. Срежьте одну из боковых сторон бутылки — и перед вами готовый карман для зубных щеток, пасты или расчесок. Это бюджетное спасение для компактных ванных комнат. Снаружи флакон можно обклеить декоративным скотчем или покрасить.

Настенный органайзер для ванной/Фото: ИИ

Удобный стакан для канцелярии. Пара взмахов ножницами — и подставка для карандашей и ручек на рабочем столе готова. Чтобы конструкция была более устойчивой, скрепите несколько бутылок вместе или зафиксируйте их на деревянной или картонной основе термоклеем.

Стакан для канцелярии/Фото: ИИ

Надежная подставка для телефона. Вырежьте на корпусе бутылки наклонный карман по форме гаджета, оставив снизу место для кабеля. Важно рассчитать разрез так, чтобы провод не перегибался, а телефон устойчиво стоял во время зарядки.

Подставка для телефона/Фото: ИИ

Вместительная коробка для прищепок. Сделайте спереди широкий вырез для удобного доступа к содержимому. Верхнюю ручку или горлышко можно использовать, чтобы вешать такую корзинку прямо на бельевую веревку.

Коробка для прищепок/Фото: ИИ

Легкая мини-лопатка. Сделайте диагональный срез на более жестком пластиковом флаконе — и у вас в руках окажется прочный совок для пересадки цветов, насыпания земли или сыпучих продуктов.

Легкая мини-лопатка/Фото: ИИ

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