Молодежь даже не поймет, что это: какой аппарат раньше стоял почти в каждой школе (фото)

Его название связывало школьное устройство с интересом к профессиональному самоопределению

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В некоторых школах можно было встретить аппарат с необычным названием – "Мотивационный терминал развития заинтересованности к профессиональному самоопределению". Формулировка звучит официально, но назначение устройства понятно: пробуждать у школьников интерес к выбору будущей профессии.

В одном из популярных телеграм-пабликов спросили пользователей, помнят ли они такой аппарат. В украинских школах эти терминалы появились в 2008–2010 годах.

"Олды, сюда: помните эту штуку, которая была в школе? Скидывай тем пенсионерам, кто знает, что это такое", – гласит сообщение.

Школьницы за интерактивным терминалом в фойе учебного заведения/Фото: t.me/oko18_ukr

Название терминала напоминает о времени, когда школьникам предлагали задуматься о профессиональном будущем. Аппарат помогал выбрать специальность и разобраться в профессиональном самоопределении – понять, какое дело человеку подходит.

В сети поностальгировали о своих школьных годах. Кроме того, пользователи отметили, что данные аппараты в учебных заведениях застали не "пенсионеры", а нынешняя молодежь.

"С каких пор младенцы 2000+ года рождения олды?"

"Была такая (штука), один день включена во время презентации, на том всё и закончилось"

"На ней разные вопросы или задания по типу "найди кинолога" и много картинок как на капче в гугле и так набираешь баллы и кто кого победит. Но там задания повторялись и их уже все знали"

"Мы ещё на ней на всякие вопросы отвечали, а потом охрана нас отгоняла подальше от этого сенсора, говоря, мол "что мы ещё поцарапаем и наклацаем"

"Вот это да, аж молодость вспомнил"

"Была, работала, и мне 25 не такая уж и старая"

"Короче не верьте, это обращение не к тру-олдам, а типа "олдам" которым чуть больше 30..."

"У "олдов" экранов в школе вообще не было. Зумеры, не смешите"

"Я 92 года и что-то такого не помню"

"У меня были почти все картинки оттуда"

"Там карточка еще МТС с безлимитным интернетом стояла"

"У меня такого в школе не было. Кто я по вашему? Динозавр?

Как сообщал "Телеграф", в первом полугодии 2026 года продажи компакт-дисков в США выросли на 16% – до 16,3 млн штук. Подробнее – в данных о продажах. Этот рост показывает, что интерес к носителям и гаджетам из 2000-х может возвращаться, и дело не только в ностальгии. Современные компактные проигрыватели сочетают винтажную эстетику, прозрачный корпус, защиту от вибраций и Bluetooth 5.