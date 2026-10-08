Требует времени: Клопотенко назвал важную проблему реформы школьного питания

Поварам нужны обучение, достойные зарплаты и условия труда, чтобы они могли готовить по новым стандартам

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Переобучение школьных поваров – один из главных вызовов реформы питания, убежден известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Он поддерживает бесплатные обеды в школах и не считает реформу питания в столовых проваленной.

Детальнее об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус". По его словам, изменения все еще продолжаются, но в отдельных учебных заведениях проблемы остаются.

Поварам нужны условия, чтобы работать по новым стандартам

По мнению Клопотенко, нельзя требовать от школьных поваров качественно готовить по-новому, если им не создали для этого условия. Зарплаты, обучение и условия труда — часть реформы. Без этого само обновление меню не изменит того, что получают дети.

"Отдельная проблема — повара. Если мы хотим, чтобы они готовили качественно, нужно говорить об их зарплатах, условиях работы и учебы", — говорит Евгений Клопотенко.

В то же время, он признает: переучить работников непросто. Эта работа уже продолжается, и к ней присоединилась его команда.

Бесплатные обеды должны поддерживать детей и семьи

Клопотенко поддерживает политику бесплатного питания. Дети должны получать горячую, вкусную и здоровую пищу, а доступ к обедам поддерживает и их семьи, отмечает он.

При этом шеф-повар признает, что изменения в школах вводятся неравномерно. Где-то может не хватать оборудования или работников, где-то надлежащей организации. Клопотенко призывает разбираться с подобными случаями на местах, а не оценивать всю реформу за одним неудачным обедом.

Школьные кухни еще обновляют

До начала реформы в школах годами готовили по советским рецептам, а в меню преобладали углеводы. Клопотенко отмечает, что еда часто была неудовлетворительного качества и вкуса, а это влияло на здоровье детей и их пищевые привычки. Изменить такую систему в масштабах страны — большая работа.

Теперь обновляют нормы питания, меню и подходы к закупкам, ремонтируют пищеблоки. По словам кулинара, это уже значительный шаг, однако новые подходы работают должным образом не всюду. В частности, в одной из школ Черновцов ученикам подали запеканку, ломтик хлеба, целую морковку и чай. По мнению Клопотенко, этот случай следует рассмотреть и исправить, но не обобщать на всю страну.

Отдельные проблемы не означают, что реформа провалилась, отмечает Клопотенко. Она еще не завершена, а полномасштабная война затрудняет решение некоторых вопросов.

"Трудности не перечеркивают всего, что уже сделано. Они показывают, где нужно больше привлеченности и ответственности", — подытоживает Евгений Клопотенко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Клопотенко присоединился и к реформе питания для Вооруженных Сил Украины. Кулинар лично подчеркнул, что важно разрешить военным поварам обмениваться решением с коллегами из других подразделений.