Молодь навіть не зрозуміє, що це: який апарат раніше стояв майже у кожній школі (фото)

Його назва пов'язувала шкільний устрій з інтересом до професійного самовизначення

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У деяких школах можна було натрапити на апарат із незвичною назвою – "Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення". Формулювання звучить офіційно, проте призначення пристрою зрозуміле: пробуджувати в школярів інтерес до вибору майбутньої професії.

В одному з популярних телеграм-пабліків запитали користувачів, чи пам'ятають вони такий апарат. В українських школах ці термінали з'явилися у 2008–2010 роках.

"Олди, сюди: пам'ятаєте цю штуку, яка була в школі? Скидай тим пенсіонерам, хто знає, що це таке", – йдеться в дописі.

Школярки за інтерактивним терміналом у фоє навчального закладу/Фото: t.me/oko18_ukr

Назва термінала нагадує про часи, коли школярам пропонували замислитися про професійне майбутнє. Апарат допомагав обрати фах і розібратися у професійному самовизначенні – зрозуміти, яка справа підходить людині.

У мережі взялися ностальгувати за своїми шкільними роками. Крім того, користувачі зауважили, що ці апарати в навчальних закладах застали не "пенсіонери", а нинішня молодь.

"З яких пір немовлята 2000+ року народження олди?"

"Була така (штука), один день увімкнена під час презентації, на тому все й закінчилося"

"На ній різні питання чи завдання за типом "знайди кінолога" і багато картинок як на капчі в гуглі. Ттак набираєш бали й хто кого переможе. Але там завдання повторювалися і їх уже всі знали"

"Ми ще на ній на всякі питання відповідали, а потім охорона нас відганяла подалі від цього сенсора, кажучи, мовляв "що ми ще подряпаємо і наклацаємо"

"Оце так, аж молодість згадав"

"Була, працювала, і мені 25, не така вже й стара"

"Коротше не вірте, це звернення не до тру-олдів, а типу "олдів", яким трохи більше 30..."

"В "олдів" екранів у школі взагалі не було. Зумери, не смішіть"

"Я 92 року і щось такого не пам'ятаю"

"У мене були майже всі картинки звідти"

"Там картка ще МТС з безлімітним інтернетом стояла"

"У мене такого в школі не було. Хто я на вашу думку? Динозавр?"

Як повідомляв "Телеграф", у першому півріччі 2026 року продажі компакт-дисків у США зросли на 16% – до 16,3 млн штук. Детальніше – у даних про продажі. Це зростання свідчить про те, що інтерес до носіїв та гаджетів із 2000-х може повертатися, і річ не лише в ностальгії. Сучасні компактні програвачі поєднують вінтажну естетику, прозорий корпус, захист від вібрацій та Bluetooth 5.