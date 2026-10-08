Укр

Забудьте о гладкой плитке: этот материал становится новым фаворитом для кухни и ванной

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Тренд 2026 года Новость обновлена 08 октября 2026, 16:03
Тренд 2026 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта плитка намеренно смотрится "неидеально"

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Идеально ровная плитка с одинаковым оттенком и фактурой уже не является единственным популярным выбором для кухни или ванной. В 2026 году дизайнеры чаще обращают внимание на zellige (зеллидж) – марокканскую керамику ручной работы.

Ее ценят за то, от чего до недавнего времени стремились избавиться: небольшие различия между плитками, неровности и меняющийся блеск глазури. Какую лучше выбрать для вашего дома – расскажет "Телеграф".

Чем зеллидж отличается от обычной плитки

Традиционную марокканскую плитку изготавливают вручную, поэтому даже элементы из одной коллекции могут немного отличаться по цвету, форме и фактуре. На поверхности встречаются небольшие неровности, а глазурь создает ощущение живого цвета: каждая плитка имеет свой оттенок.

Именно несовершенство придает покрытию характер. В отличие от идеально однородной поверхности, стена из зеллиджа не кажется плоской. Мелкие различия добавляют ей глубины и выразительности, даже если плитка однотонная.

Глянцевая поверхность каждого элемента по-разному отражает свет. Поэтому стена меняется в зависимости от освещения, а ее фактура заметна даже без контрастных цветов или сложного узора.

Белая плитка зеллидж на кухне
Белая плитка зеллидж на кухне
Фактура плитки
Фактура плитки

Какие цвета выбирают для интерьера

Для спокойного оформления подойдут молочные, кремовые, песочные и бежевые оттенки. Они поддерживают природную палитру, а неровная поверхность не дает им выглядеть скучно или стерильно.

Кремовый зеллидж
Кремовый зеллидж
Серый зеллидж
Серый зеллидж

Тем, кто хочет добавить цвета, подойдут зеленые, голубые, терракотовые и глубокие синие варианты. Их можно использовать как заметный акцент или сочетать с более сдержанными материалами и цветами.

Зеленый зеллидж
Зеленый зеллидж
Голубой зеллидж
Голубой зеллидж

Где используют марокканскую плитку

Чаще всего зеллидж выбирают для кухонного фартука или стен в ванной. Небольшой формат добавляет интерьеру фактуры, не перегружая пространство. Им также отделывают душевые, зоны вокруг камина и барные стойки.

Еще один вариант – выделить плиткой одну акцентную стену. Выразительная фактура позволяет не использовать ее на каждой поверхности: даже небольшой участок может стать заметной деталью интерьера.

Как сообщал "Телеграф", для быстрого обновления стен можно использовать фактурную краску или самоклеящиеся обои. Более выразительного эффекта помогут достичь деревянные панели и вертикальные рейки – среди идей для стен. Такие материалы добавляют поверхности рельефа и становятся альтернативой гладкой, абсолютно однородной отделке.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Ванна #Плитка