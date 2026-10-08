Забудьте о гладкой плитке: этот материал становится новым фаворитом для кухни и ванной

Эта плитка намеренно смотрится "неидеально"

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Идеально ровная плитка с одинаковым оттенком и фактурой уже не является единственным популярным выбором для кухни или ванной. В 2026 году дизайнеры чаще обращают внимание на zellige (зеллидж) – марокканскую керамику ручной работы.

Ее ценят за то, от чего до недавнего времени стремились избавиться: небольшие различия между плитками, неровности и меняющийся блеск глазури. Какую лучше выбрать для вашего дома – расскажет "Телеграф".

Чем зеллидж отличается от обычной плитки

Традиционную марокканскую плитку изготавливают вручную, поэтому даже элементы из одной коллекции могут немного отличаться по цвету, форме и фактуре. На поверхности встречаются небольшие неровности, а глазурь создает ощущение живого цвета: каждая плитка имеет свой оттенок.

Именно несовершенство придает покрытию характер. В отличие от идеально однородной поверхности, стена из зеллиджа не кажется плоской. Мелкие различия добавляют ей глубины и выразительности, даже если плитка однотонная.

Глянцевая поверхность каждого элемента по-разному отражает свет. Поэтому стена меняется в зависимости от освещения, а ее фактура заметна даже без контрастных цветов или сложного узора.

Белая плитка зеллидж на кухне

Фактура плитки

Какие цвета выбирают для интерьера

Для спокойного оформления подойдут молочные, кремовые, песочные и бежевые оттенки. Они поддерживают природную палитру, а неровная поверхность не дает им выглядеть скучно или стерильно.

Кремовый зеллидж

Серый зеллидж

Тем, кто хочет добавить цвета, подойдут зеленые, голубые, терракотовые и глубокие синие варианты. Их можно использовать как заметный акцент или сочетать с более сдержанными материалами и цветами.

Зеленый зеллидж

Голубой зеллидж

Где используют марокканскую плитку

Чаще всего зеллидж выбирают для кухонного фартука или стен в ванной. Небольшой формат добавляет интерьеру фактуры, не перегружая пространство. Им также отделывают душевые, зоны вокруг камина и барные стойки.

Еще один вариант – выделить плиткой одну акцентную стену. Выразительная фактура позволяет не использовать ее на каждой поверхности: даже небольшой участок может стать заметной деталью интерьера.

Как сообщал "Телеграф", для быстрого обновления стен можно использовать фактурную краску или самоклеящиеся обои. Более выразительного эффекта помогут достичь деревянные панели и вертикальные рейки – среди идей для стен. Такие материалы добавляют поверхности рельефа и становятся альтернативой гладкой, абсолютно однородной отделке.