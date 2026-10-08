Забудьте про гладку плитку: цей матеріал стає новим фаворитом для кухні та ванної

Ця плитка навмисно виглядає "неідеально"

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Ідеально рівна плитка з однаковими відтінком і фактурою вже не є єдиним популярним вибором для кухні чи ванної. У 2026 році дизайнери частіше звертають увагу на zellige (зеллідж) – марокканську кераміку ручної роботи.

Її цінують за те, чого донедавна прагнули позбутися: невеликі відмінності між плитками, нерівності та мінливий блиск глазурі. Яку краще обрати для вашої оселі – розповість "Телеграф".

Чим зеллідж відрізняється від звичайної плитки

Традиційну марокканську плитку виготовляють вручну, тому навіть елементи з однієї колекції можуть трохи відрізнятися кольором, формою та фактурою. На поверхні трапляються невеликі нерівності, а глазур створює відчуття живого кольору: кожна плитка має свій відтінок.

Саме недосконалість надає покриттю характеру. На відміну від ідеально однорідної поверхні, стіна із зелліджу не здається пласкою. Дрібні відмінності додають їй глибини й виразності, навіть якщо плитка однотонна.

Глянцева поверхня кожного елемента по-різному відбиває світло. Тому стіна змінюється залежно від освітлення, а її фактура помітна навіть без контрастних кольорів чи складного візерунка.П

Біла плитка зеллідж на кухні

Фактура плитки

Які кольори обирають для інтер’єру

Для спокійного оформлення підійдуть молочні, кремові, пісочні й бежеві відтінки. Вони підтримують природну палітру, а нерівна поверхня не дає їм виглядати нудно чи стерильно.

Кремовий зеллідж

Сірий зеллідж

Тим, хто хоче додати кольору, пасуватимуть зелені, блакитні, теракотові та глибокі сині варіанти. Їх можна використати як помітний акцент або поєднати зі стриманішими матеріалами й кольорами.

Зелений зеллідж

Блакитний зеллідж

Де використовують марокканську плитку

Найчастіше зеллідж обирають для кухонного фартуха або стін у ванній. Невеликий формат додає інтер’єру фактури, не перевантажуючи простір. Ним також оздоблюють душові, зони навколо каміна й барні стійки.

Ще один варіант – виділити плиткою одну акцентну стіну. Виразна фактура дає змогу не використовувати її на кожній поверхні: навіть невелика ділянка може стати помітною деталлю інтер’єру.

Як повідомляв "Телеграф", для швидкого оновлення стін можна використати фактурну фарбу або самоклейкі шпалери. Виразнішого ефекту допоможуть досягти дерев’яні панелі й вертикальні рейки – серед ідей для стін. Такі матеріали додають поверхні рельєфу й стають альтернативою гладкому, цілком однорідному оздобленню.