Укр

Апельсиновая новинка от "Рошен" наконец-то в магазинах: сколько стоит и стоит ли покупать

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Новинка порадовала украинцев Новость обновлена 24 сентября 2026, 17:19
Новинка порадовала украинцев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Компания расширяет ассортимент товаров

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Компания Roshen продолжает радовать украинцев сладкими новинками. Так, в продаже появились шоколадные батончики с начинкой со вкусом горького апельсина.

Об этом рассказывают в социальной сети Threads. Стоит отметить, что сначала украинцы не поверили в существование такой разновидности батончиков.

Новый молочно-шоколадный батончик Roshen Orange Flavour – это сочетание нежного молочного шоколада и ароматной начинки со вкусом горького апельсина. Те, кто уже попробовал лакомство отмечают, что оно очень вкусное.

"Прикол, это не фейк…", — подписала автор фото.

Украинцы поначалу не поверили, что это не фейк
Украинцы поначалу не поверили, что это не фейк

Пользователи сети подтверждают, что это не фейк. Они отмечают, что сладости уже доставили в фирменные магазины компании.

"Батончик все же не фейк, до последнего не верила в их существование, @roshen_ukraine уже завезли его в свои фирменные магазины! Тому, кто хотел попробовать — бегите", — пишут в соцсети.

Батончики продают в фирменных магазинах компании
Батончики продают в фирменных магазинах компании

Сначала батончики продавались по акционной цене в 16,90 грн. Однако уже через несколько дней цена выросла до более чем 22 гривен.

Акционная цена новинки – 16,90 грн
Акционная цена новинки – 16,90 грн

Как отреагировали в сети?

Украинцы отмечают, что найти новинку не слишком просто, ведь она есть не во всех магазинах. Однако некоторые признались, что новый вкус им не понравился.

"Где вы их нашли?";

"Заходила сегодня — нет";

"не фейк, но и не вкусно";

"Очень вкусно, вообще-то…";

"Но уже не по 16,9";

"Видела не раз их в магазинах, но не фанатка апельсинового наполняла, лучше уж кокосик";

Комментарии пользователей
Комментарии пользователей

"Ну, надеюсь скоро и до нас доедет. Спасибо";

"Уже месяц хожу в фирменный магазин, а там нет и нет, даже персонал не в курсе, что они существуют)))";

"Ожидаю в Днепре";

"Я тоже неделю назад спрашивала, говорили что не знают о его существовании. Сегодня зашла прямо в магазин по дороге, не в тот что хожу всегда, и вуаля он там был";

"Не огорчайтесь, доедет и до вас, я брала в Киеве";

"Вкуснотища", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей
Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Roshen переименовала известные конфеты после 14 лет споров.

Теги:
#Сладости #Новинка #Roshen #Батончики