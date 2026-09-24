Апельсиновая новинка от "Рошен" наконец-то в магазинах: сколько стоит и стоит ли покупать

Компания расширяет ассортимент товаров

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Компания Roshen продолжает радовать украинцев сладкими новинками. Так, в продаже появились шоколадные батончики с начинкой со вкусом горького апельсина.

Об этом рассказывают в социальной сети Threads. Стоит отметить, что сначала украинцы не поверили в существование такой разновидности батончиков.

Новый молочно-шоколадный батончик Roshen Orange Flavour – это сочетание нежного молочного шоколада и ароматной начинки со вкусом горького апельсина. Те, кто уже попробовал лакомство отмечают, что оно очень вкусное.

"Прикол, это не фейк…", — подписала автор фото.

Украинцы поначалу не поверили, что это не фейк

Пользователи сети подтверждают, что это не фейк. Они отмечают, что сладости уже доставили в фирменные магазины компании.

"Батончик все же не фейк, до последнего не верила в их существование, @roshen_ukraine уже завезли его в свои фирменные магазины! Тому, кто хотел попробовать — бегите", — пишут в соцсети.

Батончики продают в фирменных магазинах компании

Сначала батончики продавались по акционной цене в 16,90 грн. Однако уже через несколько дней цена выросла до более чем 22 гривен.

Акционная цена новинки – 16,90 грн

Как отреагировали в сети?

Украинцы отмечают, что найти новинку не слишком просто, ведь она есть не во всех магазинах. Однако некоторые признались, что новый вкус им не понравился.

"Где вы их нашли?";

"Заходила сегодня — нет";

"не фейк, но и не вкусно";

"Очень вкусно, вообще-то…";

"Но уже не по 16,9";

"Видела не раз их в магазинах, но не фанатка апельсинового наполняла, лучше уж кокосик";

Комментарии пользователей

"Ну, надеюсь скоро и до нас доедет. Спасибо";

"Уже месяц хожу в фирменный магазин, а там нет и нет, даже персонал не в курсе, что они существуют)))";

"Ожидаю в Днепре";

"Я тоже неделю назад спрашивала, говорили что не знают о его существовании. Сегодня зашла прямо в магазин по дороге, не в тот что хожу всегда, и вуаля он там был";

"Не огорчайтесь, доедет и до вас, я брала в Киеве";

"Вкуснотища", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Roshen переименовала известные конфеты после 14 лет споров.