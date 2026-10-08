Как выжать максимум из зарядной станции: простая хитрость сэкономит ценную энергию

Подключение гаджетов через совместимый порт USB-C может снизить расход заряда

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Подключайте к зарядной станции только необходимые устройства и отключайте их, когда они не работают. А зарядка гаджетов напрямую через Type-C может сэкономить примерно 10–15% энергии по сравнению с использованием обычной розетки.

Об этом напомнили в threads. Этот способ поможет эффективнее расходовать электроэнергию.

"Счастливые обладатели зарядных станций, а вы знали, что зарядка гаджетов напрямую через Type-C сэкономит примерно 10-15% энергии по сравнению с зарядкой через "розетку"?", – поделился знаниями один из пользователей.

Зарядная станция

Как это работает

Меньше этапов конвертации (меньше потерь): Когда вы подключаете зарядное устройство телефона к розетке 220 В на зарядной станции, ток внутри станции сначала инвертируется из постоянного (от аккумулятора) в переменный ток 220 В. Затем этот ток проходит через блок питания смартфона, где снова преобразуется (выпрямляется и понижается) до необходимого низкого вольтажа (например, 5V, 9V или 20V). На каждом этапе такого преобразования теряется часть энергии (в виде тепла).

Когда вы подключаете зарядное устройство телефона к розетке 220 В на зарядной станции, ток внутри станции сначала инвертируется из постоянного (от аккумулятора) в переменный ток 220 В. Затем этот ток проходит через блок питания смартфона, где снова преобразуется (выпрямляется и понижается) до необходимого низкого вольтажа (например, 5V, 9V или 20V). На каждом этапе такого преобразования теряется часть энергии (в виде тепла). Прямое подключение: При зарядке через встроенные порты Type-C (или USB) на зарядной станции ток преобразуется лишь один раз – специальный DC/DC-контроллер станции сразу выдает необходимое напряжение по протоколам быстрой зарядки (Power Delivery). Это полностью исключает двойное преобразование через инвертор 220 В, что и позволяет сэкономить энергию.

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