Як вижати максимум із зарядної станції: проста хитрість заощадить цінну енергію

Підключення гаджетів через сумісний USB-C-порт може зменшити витрати заряду

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Підключайте до зарядної станції лише потрібні пристрої та вимикайте їх, коли вони не працюють. А заряджання гаджетів напряму через Type-C може заощадити приблизно 10–15% енергії порівняно з використанням звичайної розетки.

Про це нагадали в threads. Цей спосіб допоможе ефективніше витрачати електроенергію.

"Щасливі володарі зарядних станцій, а ви знали, що зарядка гаджетів напряму через Type-C заощадить приблизно 10-15% енергії, в порівнянні з зарядкою через "розетку"?", – поділився знаннями один із користувачів.

Зарядна станція

Як це працює

Менше етапів конвертації (менше втрат): Коли ви підключаєте зарядний пристрій телефону до розетки 220В на зарядній станції, струм всередині станції спочатку інвертується з постійного (від акумулятора) на змінний струм 220 В. Потім цей струм проходить через блок живлення смартфона, де знову перетворюється (випрямляється і знижується) до потрібного низького вольтажу (наприклад, 5V, 9V або 20V). На кожному етапі такого перетворення втрачається частина енергії (у вигляді тепла).

Коли ви підключаєте зарядний пристрій телефону до розетки 220В на зарядній станції, струм всередині станції спочатку інвертується з постійного (від акумулятора) на змінний струм 220 В. Потім цей струм проходить через блок живлення смартфона, де знову перетворюється (випрямляється і знижується) до потрібного низького вольтажу (наприклад, 5V, 9V або 20V). На кожному етапі такого перетворення втрачається частина енергії (у вигляді тепла). Пряме підключення: При зарядці через вбудовані порти Type-C (або USB) на зарядній станції струм перетворюється лише один раз – спеціальний DC/DC-контроллер станції одразу видає необхідну напругу за протоколами швидкої зарядки (Power Delivery). Це повністю виключає подвійне перетворення через інвертор 220В, що й дозволяє заощадити енергію.

Як повідомляв "Телеграф", під час відключень світла важливо берегти заряд телефона, щоб залишатися на зв’язку. Обмеження запроваджують через пошкодження енергооб’єктів російськими атаками. У матеріалі розповідаємо, як зберегти заряд.