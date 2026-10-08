Як вижати максимум із зарядної станції: проста хитрість заощадить цінну енергію
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Підключення гаджетів через сумісний USB-C-порт може зменшити витрати заряду
Підключайте до зарядної станції лише потрібні пристрої та вимикайте їх, коли вони не працюють. А заряджання гаджетів напряму через Type-C може заощадити приблизно 10–15% енергії порівняно з використанням звичайної розетки.
Про це нагадали в threads. Цей спосіб допоможе ефективніше витрачати електроенергію.
"Щасливі володарі зарядних станцій, а ви знали, що зарядка гаджетів напряму через Type-C заощадить приблизно 10-15% енергії, в порівнянні з зарядкою через "розетку"?", – поділився знаннями один із користувачів.
Як це працює
- Менше етапів конвертації (менше втрат): Коли ви підключаєте зарядний пристрій телефону до розетки 220В на зарядній станції, струм всередині станції спочатку інвертується з постійного (від акумулятора) на змінний струм 220 В. Потім цей струм проходить через блок живлення смартфона, де знову перетворюється (випрямляється і знижується) до потрібного низького вольтажу (наприклад, 5V, 9V або 20V). На кожному етапі такого перетворення втрачається частина енергії (у вигляді тепла).
- Пряме підключення: При зарядці через вбудовані порти Type-C (або USB) на зарядній станції струм перетворюється лише один раз – спеціальний DC/DC-контроллер станції одразу видає необхідну напругу за протоколами швидкої зарядки (Power Delivery). Це повністю виключає подвійне перетворення через інвертор 220В, що й дозволяє заощадити енергію.
Як повідомляв "Телеграф", під час відключень світла важливо берегти заряд телефона, щоб залишатися на зв’язку. Обмеження запроваджують через пошкодження енергооб’єктів російськими атаками. У матеріалі розповідаємо, як зберегти заряд.