Вкусный обед для семьи подешевел на 70 грн: успейте купить пельмени в "АТБ" по акции

В супермаркетах снизили цены на замороженные продукты

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На этой неделе в супермаркетах "АТБ" действуют скидки на замороженные продукты. На отдельных товарах можно сэкономить более 70 гривен. Сильнее всего подешевели пельмени.

Подробнее читайте в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе"

Акционные предложения будут действовать только до 13 октября включительно, поэтому покупателям стоит поторопиться, сообщает "Телеграф".

В перечень акционных товаров вошли два вида замороженных пельменей – с курицей и телятиной:

Пельмени Valesto с телятиной и курицей, 800 г. Упаковка стоит 108,50 грн вместо 181,50 грн. Скидка – 40%, а сэкономить можно 73 грн.

Пельмени Valesto с телятиной и курицей продаются со скидкой

Пельмени "Три Ведмеді" с курицей, 700 г. Цена снизилась со 159,90 грн до 96 грн. На каждой упаковке покупатели сэкономят почти 64 грн.

Наличие товаров зависит от конкретного магазина. Перед покупкой проверьте, остались ли нужные упаковки на полках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не переплачивать во время акций в "АТБ": обратите внимание на эти 5 деталей на ценниках.