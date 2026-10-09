Смачний обід для родини подешевшав на 70 грн: встигніть придбати пельмені в "АТБ" за акцією

В супермаркетах знизили ціни на заморожені продукти

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Цього тижня в супермаркетах "АТБ" діють знижки на заморожені продукти. На окремих товарах можна заощадити понад 70 гривень. Найбільше подешевшали пельмені.

Докладніше читайте в матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня"

Акційні пропозиції діятимуть лише до 13 жовтня включно, тож покупцям варто поквапитися, повідомляє "Телеграф".

До переліку акційних товарів увійшли два види заморожених пельменів – із куркою та телятиною:

Пельмені Valesto з телятиною та куркою, 800 г. Упаковка коштує 108,50 грн замість 181,50 грн. Знижка – 40%, а заощадити можна 73 грн.

Пельмені Valesto з телятиною та куркою продаються зі знижкою

Пельмені "Три Ведмеді" з куркою, 700 г. Ціна знизилася зі 159,90 грн до 96 грн. На кожній упаковці покупці заощадять майже 64 грн.

Наявність товарів залежить від конкретного магазину. Перед покупкою перевірте, чи залишилися потрібні упаковки на полицях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не переплачувати під час акцій в "АТБ": зверніть увагу на ці 5 деталей на цінниках.