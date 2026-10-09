Сосна или дуб: за какие дрова не стоит переплачивать и какие есть подводные камни

Сколько стоит согреться этой зимой

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До отопительного сезона остается всего ничего, поэтому население все активнее интересуется покупкой топливных дров.

Цены на них в этом сезоне, как выяснил "Телеграф", по сравнению с прошлым выросли более чем вдвое и продолжают расти. Так, еще неделю назад кубометр колотой сосны на одной из частных баз возле Полтавы стоил 2 200 гривен, а сейчас уже 2500. Дуб и ясень подорожали до 3550. И цена, по словам представительницы базы, ближе к зиме еще поднимется.

Правда, в государственных лесничествах цены значительно ниже и выросли по сравнению с прошлым годом на 200 с лишним гривен. Так, дрова твердых пород стоят 1416 гривен за кубометр, а мягкая сосна – 1080. Для предприятий сосна чуть дороже – 1200, но это даже немного дешевле, чем в прошлом году.

Однако если частники берут на себя погрузку дров и доставку их заказчику, то государственные лесничества этих услуг обычно не предоставляют. Поэтому, прежде чем выбрать, у кого покупать, нужно тщательно все обдумать и просчитать.

У кого есть деньги, тот покупает дороже

– Но учтите: далеко не везем, только в ближайшие села, – отвечает женщина по телефону, когда я спрашиваю, можно ли заказать машину дров.

Поскольку у меня нет ни дома в деревне, ни печи, и мой интерес к теме ограничивается сугубо редакционным заданием, называю Головач – первый пришедший на ум населенный пункт Полтавского района. Моя собеседница долго выясняла, какое до него расстояние, и в итоге сказала, что их такса за 32 километра – 1000 гривен.

Как по мне, вполне приемлемая цена.

– А что бы вы рекомендовали купить: более дорогой дуб или более дешевую сосну? – интересуюсь.

– Конечно, дуб, акацию или ясень. Если есть деньги, – безапелляционно отвечает она. – У них лучше теплоотдача. Чтобы нагреть помещение, сосны понадобится больше. То есть практически то на то и выйдет, только мягкие породы придется подбрасывать в печь чаще. Соответственно, чаще выгребать золу.

– Какие дрова люди чаще выписывают?

– По-разному. Кому-то, может, больше нравится запах сосны… Но я же говорю, у кого есть деньги, тот покупает более дорогие.

– Насыпом отпускаете?

– У нас ручная укладка. Можно три куба, можно пять или шесть. Вам сколько нужно? Машины уже стоят загруженные.

Ручная укладка дров. Фото: Открытые источники.

Ручная укладка дров. Фото: Открытые источники.

– А у вас дрова сухие? – спрашиваю уже у другого частного поставщика.

– Есть спиленные несколько месяцев назад, а есть свежие. Все вперемешку.

– При этом цена одинаковая?

– Конечно. Точно так же отпускаем по одной цене смесь дуба и ясеня.

Заготовка дров. Фото: ГП «Леса Украины».

– И ничего, что свежесрубленное дерево имеет вдвое меньшую теплоотдачу и весь избыток энергии тратится не на обогрев дома, а на испарение воды из поленьев, из-за чего образуется много дыма, который быстро загрязняет котел и дымоход?

– Дома посушите. Если успеете до заморозков.

Разбирают все подряд, а мошенники греют руки на ажиотаже

– Такого понятия, как сухие дрова, нет. Есть просто дрова, – отвечает на этот же вопрос на правах анонимности работник государственного предприятия "Лубенское лесное хозяйство" в Полтавской области.

– Если у вас они гораздо дешевле, чем у частников, то, наверное, к вам выстраиваются очереди?

– Вот за час, с восьми до девяти утра, уже четыре человека пришли и выписали дрова. Это много – сезон начался. Все боятся, что не будет электричества и газа.

Официально приобретенные дрова. Фото: ГП «Леса Украины».

– Есть ли какие-то ограничения на выписку?

– Нет. Придет сто человек – и всем выпишем. У нас задача: всех обеспечить дровами.

– На какие породы выше спрос?

– Конечно, на твердые. Кроме дуба, мы предлагаем подлежащие рубке клен, ясень и граб. Ольху не пилим, потому что она растет у нас на болотах.

Но сейчас все подряд разбирают. И я предпринимателей понимаю: это их время нажиться на людях.

Заготовка дров. Фото: ГП «Леса Украины».

– Но ведь они легально работают…

– Конечно, нелегально сейчас нельзя и сухой ветки вывезти из леса – полиция очень бдительно за этим следит.

А мошенников хватает. Они дают рекламу в интернете, указывают адрес лесничества, люди оплачивают, приезжают забирать товар, а их никто не ждет и телефон не отвечает. Недавно одна бабушка так двадцать тысяч отдала, которые целый год копила…

– Дрова у вас напилены заранее? Можно приехать хоть сегодня и забрать на какой-то площадке?

– С распиловкой и рубкой у нас проблема. Несколько лет назад прошла реорганизация наших предприятий, и лесорубочные бригады расформировали. С тех пор у нас ни транспорта, ни погрузки нет. Лесхоз заключает договоры на лесозаготовительные работы с ФЛП. И те, чтобы удовлетворить спрос, работают круглый год, кроме выходных. Но людей все равно и у них не хватает.

Поэтому забирать напиленные дрова нужно в лесу, специально их оттуда никто, естественно, не вывозит. А дороги плохие.

Зато отпускаем день в день. Утром деньги – вечером дрова. Это для населения. Для предприятий, заказывающих большие объемы, существует небольшая очередь.

На каждое срубленное дерево нужно разрешение из Киева

Заготовка дров. Фото: ГП «Леса Украины».

– Цены установлены за кубометры или складометры? В складометрах ведь получается дешевле, не так ли? В одном складометре содержится около 0,7 кубических метров чистой древесины.

– Складометрами мерили раньше, а сейчас по всей Украине только в кубометрах. Дрова распилены по одному метру длиной.

– Есть ли у вас такая услуга, как заготовка дров непосредственно клиентами? В Польше , читала, люди таким образом существенно экономят…

– У нас это не разрешено. Лес – дело серьезное: спиленное дерево может травмировать, а то и убить.

Доставка дров. Фото: Открытые источники

– Но ведь валежник разрешается собирать?

– Согласно Лесному кодексу Украины , любая древесина – даже сухая, поваленная бурей или гнилая – является государственным или коммунальным лесным ресурсом. Поэтому если лесовод и не выпишет штраф, его выпишет полиция. Каждую загруженную дровами машину полиция сто раз остановит для проверки документов. Даже у того, кто везет сухостой на тачке, возникнут из-за этого проблемы. Проблем нет только у тех, кто вывозит лес за границу. Только не спрашивайте меня, почему такие законы. Не я их придумываю.

– То есть лесничества вычищают леса от упавшего сухостоя?

– Он точно так же учитывается, как и живые деревья. Вырубается, выпиливается (это называется ликвидацией захламленности) и продается.

– Не случится ли так, что мы во время войны вырубим все леса?

– Не случится. Потому что под пилу идут только зрелые и перезрелые деревья. Если, например, дуб разрешено пилить только тогда, когда он достигнет столетнего возраста, то раньше его никто не пилит.

Существует несколько видов рубок: сплошные санитарные, постепенные, выборочные. Хотя сплошные рубки мы не практикуем, только выборочные. К тому же все, что подлежит рубке, утверждает Государственное агентство лесных ресурсов Украины (Гослесагентство). С 2023 года оно выписывает еЛесорубочный билет – специальное разрешение на заготовку древесины в электронной форме. Мы не с потолка пилим, как может кому-то показаться.

А засаживаем молодняком даже больше, чем выпиливаем. Это можно сравнить с огородом: весной его нужно засадить, а к осени собрать урожай.

– Есть ли у вас планы заготовки и реализации древесины?

– Да, наше лесное хозяйство в месяц должно реализовывать дров на 4 миллиона гривен. На одного человека, согласно государственным нормам, выписываем не более 15 кубов.

Заготовка дров. Фото: Открытые источники

Колотые дрова. Фото: Открытые источники

– Когда следует ожидать спада ажиотажа?

– Месяца через два, когда ударят морозы. Летом покупают дрова только те, кому позволяют финансы. Вот у них есть возможность их высушить, и тогда топливо будет иметь максимальную теплоотдачу. А теперь все бросились покупать, потому что деваться некуда. Хотя современным твердотопливным котлам по барабану, какие дрова в них положат – сухие или сырые.

Потребности населения выросли, но дефицита не будет

По информации Слобожанского филиала ГП "Леса Украины", по сравнению с прошлым годом реализация дров выросла примерно на 40%. Это сырье остается критически важной альтернативой для обогрева в значительной степени из-за регулярных российских обстрелов

С начала года Слобожанский филиал реализовал более 230 тыс. м³ топливной древесины: 109 тыс. м³ – на Полтавщине и 124 тыс. м³ – на Харьковщине.

Активнее всего дровяную продукцию покупают жители громад вблизи крупных городов и областных центров. Лесоводы Полтавщины и Харьковщины заблаговременно сформировали необходимый запас дров для населения и соцучреждений до конца года. Специалисты отмечают: учитывая нынешний спрос, этих запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Заготовка дров. Фото: ГП «Леса Украины».

Купить дрова для населения можно как онлайн, на официальном сайте интернет-магазина ДроваЄ , так и офлайн, обратившись в филиалы ГП "Леса Украины". Для оформления заявки необходимы паспорт и идентификационный код.

Ассортимент зависит от региона, природных особенностей и потребностей потребителей. В продаже есть дрова разных групп, от которых зависит и их стоимость.

I группа – твердолиственные породы: 1 416 грн/м³,

II группа – сосна, ольха: 1 080 грн/м³,

III группа – мягколиственные породы: 948 грн/м³.