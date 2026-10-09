Сосна чи дуб: за які дрова не варто переплачувати та які є підводні камені

Скільки коштує зігрітися цієї зими

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До опалювального сезону залишається всього нічого, тож населення все активніше цікавиться купівлею дров паливних.

Ціни на них цього сезону, як з’ясував "Телеграф", у порівнянні з минулим зросли більш ніж удвічі, й продовжують зростати. Так, ще тиждень тому кубометр сосни колотої на одній з приватних баз біля Полтави коштував 2 200 гривень, а зараз уже 2500. Дуб і ясен подорожчали аж до 3550. І ціна, за словами представниці бази, ближче до зими ще підніметься.

Щоправда, у державних лісництвах ціни значно нижчі й зросли у порівнянні з минулим роком на 200 з лишком гривень. Так, дрова твердих порід коштують 1416 гривень за кубометр, а м’яка сосна — 1080. Для підприємств сосна трохи дорожча — 1200, але це навіть дещо дешевше, ніж минулоріч.

Однак якщо приватники беруть на себе завантаження дров й доставку їх замовнику, то державні лісництва цих послуг зазвичай не надають. Тому, перш ніж вибрати, у кого купувати, треба ретельно все обдумати й прорахувати.

У кого є гроші, то купує дорожче

— Але врахуйте: далеко не веземо, лише у найближчі села, — відповідає жінка на телефоні, коли я запитую, чи можна замовити машину дров.

Оскільки в мене ні будинку в селі, ані печі, й моя цікавість темою обмежується суто редакційним завданням, називаю Головач — перший населений пункт Полтавського району, який спав на думку. Моя співрозмовниця довго з’ясовувала, яка до нього відстань, зрештою, сказала, що їхня такса за 32 кілометри 1000 гривень.

Як на мене, цілком прийнятна ціна.

— А що б ви рекомендували купити: дорожчий дуб чи дешевшу сосну? — цікавлюсь.

— Звісно, дуб, акацію чи ясен. Якщо маєте гроші, — безапеляційно відповідає. —У них краща тепловіддача. Щоб нагріти приміщення, сосни знадобиться більше. Тобто, практично те на те й вийде, тільки м’які породи доведеться підкидати в грубку частіше. Відповідно, частіше вибирати попіл.

— Які дрова люди частіше виписують?

— По-різному. Комусь, може, більше подобається запах сосни… Але ж я кажу, в кого є гроші, той купує дорожчі.

— Насипом відпускаєте?

— У нас ручна укладка. Можна три куби, можна п’ять чи шість. Вам скільки треба? Машини вже стоять завантажені.

Ручна укладка дров. Фото: Відкриті джерела.

Ручна укладка дров. Фото: Відкриті джерела.

— А у вас дрова сухі? — запитую вже в іншого приватного поставника.

— Є спиляні кілька місяців тому, а є свіжі. Всі вперемішку.

— При цьому однакова ціна?

— Звісно. Так само відпускаємо за однією ціною суміш дуба і ясеня.

Заготівля дров. Фото: ДП «Ліси України».

— То нічого, що свіжозрубане дерево має вдвічі меншу тепловіддачу і весь надлишок енергії витрачається не на обігрів будинку, а на випаровування води з полін, через що утворюється багато диму, який швидко забруднює котел і димохід?

— Дома посушите. Якщо встигнете до заморозків.

Розбирають усе підряд, а шахраї гріють руки на ажіотажі

— Такого поняття, як сухі дрова, нема. Є просто дрова, — відповідає на це ж запитання на правах анонімності працівник державного підприємства "Лубенське лісове господарство" у Полтавській області.

— Якщо у вас вони набагато дешевші, аніж у приватників, то, певно, до вас шикуються черги?

— Оце за годину, з восьмої до дев’ятої ранку, вже чотири людини прийшли й виписали дрова. Це багато — сезон почався. Всі бояться, що не буде електрики й газу.

Офіційно придбані дрова. Фото: ДП «Ліси України».

— Чи є якісь обмеження на виписування?

— Нема. Прийде сто людей, і всім випишемо. У нас завдання: всіх забезпечити дровами.

— На які породи більший попит?

— Звичайно, на тверді. Окрім дуба, ми пропонуємо клен, ясен і граб, що підлягають рубці. Вільху не пиляємо, бо вона росте у нас на болотах.

Але зараз усе підряд розбирають. І я підприємців розумію: це їхній час нажитися на людях.

Заготівля дров. Фото: ДП «Ліси України».

— Але ж вони легально працюють…

— Звісно, нелегально зараз не можна й сухої гілки вивезти з лісу — поліція дуже пильно за цим слідкує.

А шахраїв вистачає. Вони дають рекламу в інтернеті, вказують адресу лісництва, люди проплачують кошти, приїжджають забирати товар, а їх ніхто не чекає і телефон не відповідає. Недавно одна бабуся так двадцять тисяч віддала, які цілий рік складала…

— Дрова у вас напиляні заздалегідь? Можна приїхати хоч сьогодні й забрати на якомусь майданчику?

— Із пилянням і рубкою у нас проблема. Кілька років тому відбулась реорганізація наших підприємств, і лісорубні бригади були розформовані. Відтоді у нас ні транспорту, ні навантаження нема. Лісгосп укладає договори на лісозаготівельні роботи з ФОПами. І то вони, щоб задовольнити попит, працюють цілорічно, окрім вихідних. Але людей все одно і в них не вистачає.

Тому забирати напиляні дрова треба в лісі, спеціально їх звідти ніхто, звісно, не вивозить. А дороги погані.

Зате відпускаємо день у день. Зранку гроші — увечері дрова. Це для населення. Для підприємств, які замовляють більші об’єми, існує невелика черга.

На кожне зрубане дерево потрібен дозвіл з Києва

Заготівля дров. Фото: ДП «Ліси України».

— Ціни встановлені за кубометри чи складометри? У складометрах же виходить дешевше, чи не так? Адже в одному складометрі міститься близько 0,7 кубічних метрів чистої деревини.

— Складометрами міряли раніше, а зараз по всій Україні лише у кубометрах. Дрова розпиляні по одному метру довжиною.

— Чи є у вас така послуга, як заготівля дров безпосередньо клієнтами? У Польщі, читала, люди таким чином суттєво економлять…

— У нас це не дозволено. Ліс — серйозна штука: спиляне дерево може травмувати, а то й убити.

Доставка дров. Фото: Відкриті джерела

— Але ж сушняк дозволяється збирати?

— Згідно з Лісовим кодексом України будь-яка деревина — навіть суха, повалена бурею чи гнила — є державним або комунальним лісовим ресурсом. Тому якщо лісівник і не випише штрафу, його випише поліція. Кожну завантажену дровами машину поліція сто разів зупинить для перевірки документів. Навіть у того, хто везе сухостій на тачці, будуть через це проблеми. Проблем нема лише у тих, хто вивозить ліс за кордон. Тільки не питайте мене, чого такі закони. Не я їх придумую.

— Тобто, лісництва вичищають ліси від сухостою, який попадав?

— Він так само обліковується, як і живі дерева. Вирубується, випилюється (це означає ліквідація захаращеності) й продається.

— Чи не станеться так, що ми під час війни вирубаємо всі ліси?

— Не станеться. Бо під пилку йдуть тільки зрілі й перезрілі дерева. Якщо, наприклад, дуб можна пиляти лише тоді, як він досягне сторічного віку, то раніше його ніхто не пиляє.

Існує кілька видів рубок: суцільні санітарні, поступові, вибіркові. Хоча суцільних рубок ми не практикуємо, лише вибіркові. До того ж, усе, що підлягає рубці, затверджує Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство). З 2023 року воно виписує єЛісорубний квиток — спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в електронній формі. Ми не від ліхтаря пиляємо, як може комусь здатись.

А засаджуємо молодняком навіть більше, ніж випилюємо. Це можна порівняти з городом: навесні його треба засадити, а під осінь зібрати урожай.

— Чи є у вас плани заготівлі й реалізації деревини?

— Так, наше лісове господарство у місяць має реалізувати дров на 4 мільйони гривень. На одну людину, згідно з державними нормами, виписуємо не більше 15 кубів.

Заготівля дров. Фото: Відкриті джерела

Колоті дрова. Фото: Відкриті джерела

— Коли слід очікувати спаду ажіотажу?

— Місяців через два, коли вдарять морози. Влітку купують дрова лише ті, кому дозволяють фінанси. От у них є можливість їх висушити, і тоді паливо матиме максимальну тепловіддачу. А тепер всі кинулись купувати, бо діватись нікуди. Хоча сучасним твердопаливним котлам по барабану, які дрова в них покладуть — сухі чи сирі.

Потреби населення зросли, але дефіциту не буде

За інформацією "Слобожанської філії ДП "Ліси України", порівняно з минулим роком реалізація дров зросла приблизно на 40%. Ця сировина залишається критично важливою альтернативою для обігріву значною мірою через регулярні російські обстріли

З початку року Слобожанська філія реалізувала понад 230 тис. м³ паливної деревини: ️109 тис. м³ — на Полтавщині й 124 тис. м³ — на Харківщині.

Найактивніше дров’яну продукцію купують жителі громад поблизу великих міст та обласних центрів. Лісівники Полтавщини та Харківщини завчасно сформували необхідний запас дров для населення й соцзакладів до кінця року. Спеціалісти зазначають: враховуючи нинішній попит, цих запасів достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Заготівля дров. Фото: ДП «Ліси України».

Купити дрова для населення можна як онлайн, на офіційному сайті інтернет-магазину ДроваЄ, так і офлайн, звернувшись до філії ДП "Ліси України". Для оформлення заявки потрібен паспорт та ідентифікаційний код.

Асортимент залежить від регіону, природних особливостей та потреб споживачів. У продажу є дрова різних груп, від яких залежить і їхня вартість.

I група – твердолистяні породи: 1 416 грн/м³,

II група – сосна, вільха: 1 080 грн/м³,

III група – м’яколистяні породи: 948 грн/м³.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно складати дрова на зиму.