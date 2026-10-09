Окна "плачут" по утрам: одна привычка делает только хуже

Появление воды на окнах — проблема, с которой сталкиваются многие в осенне-зимний период

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С наступлением холодов на внутренней стороне окон во многих домах появляются капли воды. Кроме того, что это портит вид, "плачущие" окна могут привести к появлению плесени в комнатах.

"Телеграф" рассказывает, почему так происходит и как бороться с этим явлением.

Конденсат образуется, когда теплый воздух с водяным паром соприкасается с холодной поверхностью. Если температура поверхности опускается ниже точки росы, часть пара превращается в воду, и на стекле появляются капли. Осенью и зимой окна — одни из самых холодных поверхностей в комнате, поэтому проблема проявляется именно на них.

Если влажность долго остается повышенной, а часть конструкций сильно холоднее остальных, вода может оседать не только на стекле, но и в углах и на стенах. Поэтому регулярные капли по утрам — повод измерить влажность гигрометром. В жилых помещениях влажность должна быть на уровне 45–55% при температуре около 20–22 °C.

Как отмечает Centrum, проблему с конденсатом на окнах усугубляет сушка мокрого белья в закрытой квартире без вентиляции. В таких условиях вода с ткани не исчезает, а переходит в воздух в виде пара. На радиаторе белье сохнет быстрее, но и влага попадает в воздух быстрее. Если сушить белье на улице или в сушилке нет возможности, выберите для этого хорошо проветриваемую комнату.

Фото сгенерировано ИИ

Капли на окнах необходимо вытирать. Но протирание не уменьшает количество пара в воздухе. Важно также убрать источники лишней влаги и регулярно проветривать помещение. Зимой короткое интенсивное проветривание работает эффективнее, чем окно, приоткрытое на несколько часов. Также важно регулярно включать вытяжку в кухне и ванной.

Если влажность в норме, комнаты проветриваются, но вода все равно регулярно появляется на стенах или у окон, проблему стоит искать в самом здании. Причина может скрываться в плохой теплоизоляции, облицовке или повреждениях конструкции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с конденсатом на окнах с помощью соли и соды.