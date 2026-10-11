Кухонные острова теряют популярность. Их вытесняет удобное и стильное решение
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Дизайнеры все чаще отдают предпочтение более компактным вариантам
Традиционный кухонный остров теряет свои позиции в дизайне небольших кухонь. Набирает обороты использование кухонных полуостровов, пристенных столешниц и откидных столов, которые обеспечивают необходимую рабочую поверхность, но не препятствуют свободному перемещению и не "крадут" пространство.
Об этом рассказывает Oeste Geral. Эти альтернативы позволяют максимально рационально использовать ограниченное пространство и превратить даже узкую кухню в удобное помещение.
На протяжении многих лет кухонный остров считался непременным атрибутом современной кухни. Однако эта конструкция требует свободного пространства со всех сторон для удобного открывания шкафов, пользования бытовой техникой и передвижения.
В небольших кухнях остров может занимать площадь, необходимую для комфортного передвижения. Поэтому для компактных помещений лучше подходят пристенные столешницы и полуострова.
Кухонный полуостров – это столешница, соединенная со стеной, шкафом или другим мебельным модулем. В отличие от центрального острова, который стоит отдельно и доступен со всех сторон, полуостров имеет один закрепленный край. Такая конструкция позволяет избежать необходимости оставлять проходы вокруг мебели и упрощает ее размещение.
Полуострова могут служить дополнительной поверхностью для приготовления пищи, местом для хранения и зоной для быстрых перекусов. Такая планировка также позволяет визуально разграничить кухню и гостиную без сплошных перегородок.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что кухонные стулья уходят в прошлое. Их заменяют более стильной и удобной мебелью.