Кухонные острова теряют популярность. Их вытесняет удобное и стильное решение

Дизайнеры все чаще отдают предпочтение более компактным вариантам

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Традиционный кухонный остров теряет свои позиции в дизайне небольших кухонь. Набирает обороты использование кухонных полуостровов, пристенных столешниц и откидных столов, которые обеспечивают необходимую рабочую поверхность, но не препятствуют свободному перемещению и не "крадут" пространство.

Об этом рассказывает Oeste Geral. Эти альтернативы позволяют максимально рационально использовать ограниченное пространство и превратить даже узкую кухню в удобное помещение.

На протяжении многих лет кухонный остров считался непременным атрибутом современной кухни. Однако эта конструкция требует свободного пространства со всех сторон для удобного открывания шкафов, пользования бытовой техникой и передвижения.

Кухонный остров теряет популярность в небольших помещениях. Фото: 4room.ua

В небольших кухнях остров может занимать площадь, необходимую для комфортного передвижения. Поэтому для компактных помещений лучше подходят пристенные столешницы и полуострова.

Кухонный полуостров – это столешница, соединенная со стеной, шкафом или другим мебельным модулем. В отличие от центрального острова, который стоит отдельно и доступен со всех сторон, полуостров имеет один закрепленный край. Такая конструкция позволяет избежать необходимости оставлять проходы вокруг мебели и упрощает ее размещение.

Кухонные полуострова. Фото: gospoda.pp.ua

Полуострова могут служить дополнительной поверхностью для приготовления пищи, местом для хранения и зоной для быстрых перекусов. Такая планировка также позволяет визуально разграничить кухню и гостиную без сплошных перегородок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кухонные стулья уходят в прошлое. Их заменяют более стильной и удобной мебелью.