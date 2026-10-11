Кухонні острови втрачають популярність. Їх витісняє зручне та стильне рішення

Дизайнери дедалі частіше віддають перевагу більш компактним варіантам

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Традиційний кухонний острів втрачає свої позиції в дизайні невеликих кухонь. Набирає обертів використання кухонних півостровів, пристінних стільниць і відкидних столів, які забезпечують необхідну робочу поверхню, але не перешкоджають вільному руху та не "крадуть" простір.

Про це розповідає Oeste Geral. Ці альтернативи дозволяють максимально раціонально використати обмежений простір і перетворити навіть вузьку кухню на зручний простір.

Протягом багатьох років кухонний острів вважався неодмінним атрибутом сучасної кухні. Однак ця конструкція вимагає вільного простору з усіх боків для зручного відкривання шаф, користування побутовою технікою та переміщення.

Кухонний острів втрачає популярність у невеликих приміщеннях. Фото: 4room.ua

У невеликих кухнях острів може забирати площу, необхідну для комфортного пересування. Тому для компактних приміщень більше підходять пристінні стільниці та півострови.

Кухонний півострів – це стільниця, з’єднана зі стіною, шафою або іншим меблевим модулем. На відміну від центрального острова, який стоїть окремо й доступний з усіх боків, півострів має один закріплений край. Така конструкція дозволяє уникнути необхідності залишати проходи навколо меблів і спрощує їх розміщення.

Кухонні півострови. Фото: gospoda.pp.ua

Півострови можуть слугувати додатковою поверхнею для приготування їжі, місцем для зберігання та зоною для швидких перекусів. Таке планування також дозволяє візуально розмежувати кухню та вітальню без суцільних перегородок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кухонні стільці відходять у минуле. Їх замінюють більш стильним та зручним меблями.