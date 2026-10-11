"Мивина" по-итальянски: как превратить недорогую лапшу в карбонару

Готовится быстро и просто

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Лапша быстрого приготовления — один из самых простых вариантов ужина, особенно в условиях длительных отключений электроэнергии. Но при грамотном подходе этот бюджетный продукт можно превратить в ресторанное блюдо с глубоким и насыщенным вкусом.

К примеру, автор кулинарного портала Tasting Table Мишель МакГлинн предлагает готовить из лапши быстрого приготовления аналог карбонары. Рецепт легко повторить с "Мивиной" и беконом или грудинкой, которые заменят дорогую панчетту.

По классическому рецепту карбонару готовят из пасты, яичных желтков, сыра пекорино романо, черного перца и панчетты. В адаптированной версии панчетту можно заменить беконом или копченой грудинкой, пекорино — пармезаном или любым твердым острым сыром.

Как готовить

Залейте лапшу кипятком. Мясо нарежьте на кусочки и обжарьте. Отдельно взбейте яичные желтки с тертым сыром и свежемолотым черным перцем до густой пасты. Небольшими порциями добавьте воду из-под лапши, пока соус не станет шелковистым. Смешайте соус с лапшой и обжаренным мясом и посыпьте кунжутом.

Мясо дает соленый вкус, сыр — пикантность, а желтки — ту самую кремовость, которой нет у обычной лапши, залитой кипятком.

При этом экспериментировать можно бесконечно: добавлять грибы, колбасу, креветки или зеленый лук в зависимости от содержимого холодильника.

Ранее "Телеграф" делился рецептом соленого перца на зиму. Это блюдо готовится без уксуса и привычного маринада.