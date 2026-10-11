"Мівіна" по-італійськи: як перетворити недорогу локшину на карбонару

Готується швидко та просто

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Локшина швидкого приготування — один із найпростіших варіантів вечері, особливо в умовах тривалих відключень електроенергії. Але при грамотному підході цей бюджетний продукт можна перетворити на ресторанну страву з глибоким і насиченим смаком.

Наприклад, авторка кулінарного порталу Tasting Table Мішель МакҐлінн пропонує готувати з локшини швидкого приготування аналог карбонари. Рецепт легко повторити з "Мівіною" та беконом або грудинкою, які замінять дорогу панчету.

За класичним рецептом карбонару готують із пасти, яєчних жовтків, сиру пекоріно романо, чорного перцю та панчети. В адаптованій версії панчету можна замінити беконом або копченою грудинкою, пекоріно — пармезаном або будь-яким твердим гострим сиром.

Як готувати

Залийте локшину окропом. М’ясо наріжте на шматочки та обсмажте. Окремо збийте яєчні жовтки з тертим сиром та свіжомеленим чорним перцем до густої пасти. Невеликими порціями додайте воду з-під локшини, доки соус не стане шовковистим. Змішайте соус з локшиною та обсмаженим м’ясом і посипте кунжутом.

М’ясо дає солоний смак, сир – пікантність, а жовтки – ту саму кремовість, якої немає у звичайної локшини, залитої окропом.

При цьому експериментувати можна нескінченно: додавати гриби, ковбасу, креветки або зелену цибулю, залежно від вмісту холодильника.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом солоного перцю на зиму. Ця страва готується без оцту та звичного маринаду.